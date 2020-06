Додано: Пон 15 чер, 2020 21:09

5396669 написав: Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.

Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!

И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?

Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?



так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда?

я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил

но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке) так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда?я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснилно вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.