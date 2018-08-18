Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.
В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн
Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог. Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге! И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?
П.С. есть конечно стоянки и по 25грн, но это временно.
airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.
Акурт, спасибо за обьяснение. Так и думал. Знаю оттуда одного человечка. Раскажу потом как нибудь историю по теме сообщения. Сгласен, бабло там коситься непадецки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Hotab написав:airmax78, в нашем злом обществе так мало возможностей порадоваться. Максим, не лишайте нас этого. Расскажите о своем влете на полтос. И по возможности , в этот грядущий кризис нас не разочаруйте. Чтобы не меньше обычного!!
Хотаб, я форум не разочарую. Покупка квартиры - это ничто по сравнению с ремонтом. Вот где вас могут поиметь на все деньги мира. При чем если при покупке квартиры у вас теоретический лимит есть (цена квартиры), то при ремонте - лимита нет.
5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог. Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге! И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?
так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда? я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог. Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге! И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?
так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда? я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)
Так нет и в помине паркингов! ))) Единственный паркинг в Ашане )))
airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.
Акурт, спасибо за обьяснение. Так и думал. Знаю оттуда одного человечка. Раскажу потом как нибудь историю по теме сообщения. Сгласен, бабло там коситься непадецки.
Он уже сам с собой разговаривает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Для сдачи , буду сдать как упоротый .
Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к
Цена была меньше 30к.
Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.
Я когда-то уже рассказывал, что я человек на форуме новый, пишу мало, но читаю внимательно. Сначала мне было непонятно про "многоликость" investorkiev - прояснили что к чему. Остальных активных пользователей я тоже уже запомнил, волей-неволей в голове нарисовался какой-то портрет каждого, стало понятно кто имеет образование, а кто "прослушал школьный курс", кто полагается на аналитику, а кто на чутье. Кто игрок РЖН, а кто "на скамейке запасных" или вообще "смотрит по телевизору". Но вот proftpd66 реально ставит меня в тупик. Сначала я думал, что это какой-то школьник троллит(уровень качества постов). Потом -это житель то ли Средней Азии, то ли Кавказа(вроде серьезным баблом ворочает, но часто беда с падежами в предложениях). Крайнее мое предположение(после того, как показали нестыковки со старой его информацией о своих владениях) - что это рядовой сумасшедший, который начинает в спешке строчить на форуме, когда санитары отвлекаются. Дык, кто же это?