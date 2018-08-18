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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4369437043714372>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн

Зображення
Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?

П.С. есть конечно стоянки и по 25грн, но это временно.

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:02

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.


Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.


Акурт, спасибо за обьяснение.
Так и думал. Знаю оттуда одного человечка.
Раскажу потом как нибудь историю по теме сообщения.
Сгласен, бабло там коситься непадецки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:06

  Hotab написав:airmax78, в нашем злом обществе так мало возможностей порадоваться. Максим, не лишайте нас этого. Расскажите о своем влете на полтос.
И по возможности , в этот грядущий кризис нас не разочаруйте. Чтобы не меньше обычного!!

Хотаб, я форум не разочарую. Покупка квартиры - это ничто по сравнению с ремонтом. Вот где вас могут поиметь на все деньги мира. При чем если при покупке квартиры у вас теоретический лимит есть (цена квартиры), то при ремонте - лимита нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:09

  5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?


так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда?
я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил
но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?


так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда?
я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил
но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)
Так нет и в помине паркингов! )))
Единственный паркинг в Ашане )))

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:30

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.


Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.


Акурт, спасибо за обьяснение.
Так и думал. Знаю оттуда одного человечка.
Раскажу потом как нибудь историю по теме сообщения.
Сгласен, бабло там коситься непадецки.

Он уже сам с собой разговаривает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:56

Вы неправы: человек задал вопрос выше - НИКТО не смог ответить. Я написал человеку в личке. Так как знаю предмет вопроса.
Как видите, все просто.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:УВ. граждане пассажиры :

Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .

Два сан узла , один большой, другой маленький.

Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .

Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .


Для сдачи , буду сдать как упоротый . :mrgreen:

Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к

Цена была меньше 30к.

Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.

Я когда-то уже рассказывал, что я человек на форуме новый, пишу мало, но читаю внимательно. Сначала мне было непонятно про "многоликость" investorkiev - прояснили что к чему. Остальных активных пользователей я тоже уже запомнил, волей-неволей в голове нарисовался какой-то портрет каждого, стало понятно кто имеет образование, а кто "прослушал школьный курс", кто полагается на аналитику, а кто на чутье. Кто игрок РЖН, а кто "на скамейке запасных" или вообще "смотрит по телевизору".
Но вот proftpd66 реально ставит меня в тупик. Сначала я думал, что это какой-то школьник троллит(уровень качества постов). Потом -это житель то ли Средней Азии, то ли Кавказа(вроде серьезным баблом ворочает, но часто беда с падежами в предложениях). Крайнее мое предположение(после того, как показали нестыковки со старой его информацией о своих владениях) - что это рядовой сумасшедший, который начинает в спешке строчить на форуме, когда санитары отвлекаются.
Дык, кто же это?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:21

Damien Все сложно. Раньше во всем помогал разобаться дохтур Ким. Но он нас покинул.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:51

  5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?

П.С. есть конечно стоянки и по 25грн, но это временно.

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В кривом роге люди на предприятиях зарабатывают аналогичные деньги как и в киеве, так что угомонитесь про в 2-3 раза дороже паркинги
xio13
 
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