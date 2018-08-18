Damien написав:

proftpd66 написав: УВ. граждане пассажиры :



Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .



Два сан узла , один большой, другой маленький.



Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .



Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .





Для сдачи , буду сдать как упоротый .



Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к



Цена была меньше 30к.



Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего. УВ. граждане пассажиры :Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .Два сан узла , один большой, другой маленький.Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .Для сдачи , буду сдать как упоротый .Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120кЦена была меньше 30к.Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.

Я когда-то уже рассказывал, что я человек на форуме новый, пишу мало, но читаю внимательно. Сначала мне было непонятно про "многоликость"- прояснили что к чему. Остальных активных пользователей я тоже уже запомнил, волей-неволей в голове нарисовался какой-то портрет каждого, стало понятно кто имеет образование, а кто "прослушал школьный курс", кто полагается на аналитику, а кто на чутье. Кто игрок РЖН, а кто "на скамейке запасных" или вообще "смотрит по телевизору".Но вотреально ставит меня в тупик. Сначала я думал, что это какой-то школьник троллит(уровень качества постов). Потом -это житель то ли Средней Азии, то ли Кавказа(вроде серьезным баблом ворочает, но часто беда с падежами в предложениях). Крайнее мое предположение(после того, как показали нестыковки со старой его информацией о своих владениях) - что это рядовой сумасшедший, который начинает в спешке строчить на форуме, когда санитары отвлекаются.Дык, кто же это?