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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:54
xio13 написав: 5396669 написав:
Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?
П.С. есть конечно стоянки и по 25грн, но это временно.
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В кривом роге люди на предприятиях зарабатывают аналогичные деньги как и в киеве, так что угомонитесь про в 2-3 раза дороже паркинги
Средняя зп 15 тыс. Это аналогичные?
И поэтому наверное на весь город 1 замороженная новостройка?
Одна!!!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:02
Причем тут средняя зп? Нужно смотреть на целевую аудиторию которая снимает паркинги в кривом рогу.
Паркинг у тебя снимает продавец колбасы в переходе? Или учитель начальной школы?
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xio13
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:20
Damien написав: proftpd66 написав:
УВ. граждане пассажиры :
Сколько стоит из 3к 100+метров сделать , 3 квартиры студии ? При чем можно сделать 1 однокомнатную, полноценную и 2 студии. Больше Смарта .
Два сан узла , один большой, другой маленький.
Родители купили в начале 2000. По 27-30к $ за 100 метров , ещё возле метро , 4-7 минут .
Ремонт уже есть, нужно поставить перегородки, и продомить несколько сотен .
Для сдачи , буду сдать как упоротый .
Получается что сейчас, 100метров стоит 80-120к
Цена была меньше 30к.
Покупать новую за 80к-100к, переделывать, и сдавать - это бред сумасшедшего.
Я когда-то уже рассказывал, что я человек на форуме новый, пишу мало, но читаю внимательно. Сначала мне было непонятно про "многоликость" investorkiev
- прояснили что к чему. Остальных активных пользователей я тоже уже запомнил, волей-неволей в голове нарисовался какой-то портрет каждого, стало понятно кто имеет образование, а кто "прослушал школьный курс", кто полагается на аналитику, а кто на чутье. Кто игрок РЖН, а кто "на скамейке запасных" или вообще "смотрит по телевизору".
Но вот proftpd66
реально ставит меня в тупик. Сначала я думал, что это какой-то школьник троллит(уровень качества постов). Потом -это житель то ли Средней Азии, то ли Кавказа(вроде серьезным баблом ворочает, но часто беда с падежами в предложениях). Крайнее мое предположение(после того, как показали нестыковки со старой его информацией о своих владениях) - что это рядовой сумасшедший, который начинает в спешке строчить на форуме, когда санитары отвлекаются.
Дык, кто же это?
Конкретно что??? сейчас многие экономисты и инвесторы в Киеве, Москвы. Советуют брать коммерческую недвигу и делать двух этажные студии. Там можно делать мокрые зоны.
Эрик Найман советует.
Что мне делать с трехой?? если она была по 27к. Сейчас продать нельзя!!
Если Вы читали, то выступаю против сдачи, но только сдачи бесплатно
бомжам или по 2к грн в центре
.
треху брать смысла нету по 90-110к и сдавать .
От куда я знаю что Вы имеете ввиду?? Один написал,, купить акции перед великой депрессией и что будет 20% в месяц.
Другой написал, что я суммашедшый.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:38
Господа, а сколько сейчас берут рылы ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:51
Хомякоид написав:
Господа, а сколько сейчас берут рылы ?
Только Влад знает.
Кроме него никто им не платит.
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Hotab
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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:01
xio13 написав:
Причем тут средняя зп? Нужно смотреть на целевую аудиторию которая снимает паркинги в кривом рогу.
Паркинг у тебя снимает продавец колбасы в переходе? Или учитель начальной школы?
причём тут ца, золотая жила для проффита это какае-то проблема, с парковками возле дома в Киеве проблема не новая и каждый год она усиливается, поэтому и спрос на паркинги в разных районах разный, на трое когда то смотрел подземный паркинг копейки стоил, так как места для парковок между домами там завались, означает ли что зарплата на трое ниже? не меряется стоимость недвижимости только зарплатами, там более сложная формула, которая включает размер ежемесячной ренты, чем он выше тем больше смысла купить свою квартиру чтобы не кормить лендлорда, а так же банальное соотношение свободного жилья к количеству понаехов.
Hotab написав:
Кроме него никто им не платит.
просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? правду он тебе не скажет, он заинтересованное лицо, у меня был случай клюнул на хорошую цену, пошел смотреть объект, всё норм беру, ан нет цена на 10% выше. Типа риелтор натупил, маркетинг, наивный начитался книг в стиле карнеги, думал если объект понравился то заплатят любые деньги.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:35
vitaliian написав: xio13 написав:
Причем тут средняя зп? Нужно смотреть на целевую аудиторию которая снимает паркинги в кривом рогу.
Паркинг у тебя снимает продавец колбасы в переходе? Или учитель начальной школы?
причём тут ца, золотая жила для проффита это какае-то проблема, с парковками возле дома в Киеве проблема не новая и каждый год она усиливается, поэтому и спрос на паркинги в разных районах разный, на трое когда то смотрел подземный паркинг копейки стоил, так как места для парковок между домами там завались, означает ли что зарплата на трое ниже? не меряется стоимость недвижимости только зарплатами, там более сложная формула, которая включает размер ежемесячной ренты, чем он выше тем больше смысла купить свою квартиру чтобы не кормить лендлорда, а так же банальное соотношение свободного жилья к количеству понаехов.
Hotab написав:
Кроме него никто им не платит.
просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? правду он тебе не скажет, он заинтересованное лицо, у меня был случай клюнул на хорошую цену, пошел смотреть объект, всё норм беру, ан нет цена на 10% выше. Типа риелтор натупил, маркетинг, наивный начитался книг в стиле карнеги, думал если объект понравился то заплатят любые деньги.
рил все правильно зробив, але це для покупця "для себе", тіпа максіка, а от інвестор він не такий сєрдобольний та романтичний, дажє єслі йому нра, то вауефект зразу пропадає від завищеного цінника, бо "не для себе".
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 16 чер, 2020 01:32
Похоже, где-то через год новая деколонизированая Америка больше не будет принимать бывшие деньги с портретами президентов-рабовладельцев.
Hxbbgaf был прав. Наступает время покупать на эти бумажки хоть что-то.
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