я не риэлтор, но постоянно пользуюсь их услугами, правда на своих условиях
но я вас услышал - не надо только потом ломиться в личку за советами, как многие мои публичные оппоненты
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38
я не риэлтор, но постоянно пользуюсь их услугами, правда на своих условиях
но я вас услышал - не надо только потом ломиться в личку за советами, как многие мои публичные оппоненты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:47
Богтымой.
Не набивайте себе цену))).
Зачем же такой самопровозглашенный эксперт в КРЖН, к которому ломятся в ЛС, сам подкармливает рылов?))
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:52
Этот "эксперт" еще и в игноре у половины ветки по причине своего беспросветного хамства
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:53
Интересно читать теоретиков. На самом деле процент сделок через рыл просто подавляющий. И вообще меня как окончательного покупателя/продавца интересует конечная цена. И с рылом она будет или без это уже вопрос не основной.
Подписан на разные каналы типа недвига без посредников. Так там такое часто задвигают, что собственник хочет взять за 10 посредников.
Вот реальный кейс меньше месячной давности. Выставил квартиру в аренду на олх. 90% звонки от рыл. Из шести просмотров пятеро пришло с рылами. Сдана в аренду тоже через рыло. И только при подписании арендатор узнал, что он мог снять сам.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:18
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Некоторым индивидуумам лень самим искать, проще рылу заплатить.
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:31
А ещё они создают страшный информационный шум, всё заспамлено объявами от рыл. Собственник сделает объяву 1-2 и ждёт, рылы постят их перманентно, часто одно и то же.
Итого выйти на объяву собственника среди моря этого спама порой задача не из лёгких. За что я их, мягко говоря, недолюбливаю.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|