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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4370437143724373

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38

  Hotab написав:kingkongovets ,
если действительно собрались покупать квартиру в Киеве

Рыла детектид?)
Не собрался, будьте спокойны))
А если соберусь, то точно не через рылу. Единомышленников у меня тут нет. Но уверенность в дешевее есть.


я не риэлтор, но постоянно пользуюсь их услугами, правда на своих условиях
но я вас услышал - не надо только потом ломиться в личку за советами, как многие мои публичные оппоненты :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:47

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:kingkongovets ,
если действительно собрались покупать квартиру в Киеве

Рыла детектид?)
Не собрался, будьте спокойны))
А если соберусь, то точно не через рылу. Единомышленников у меня тут нет. Но уверенность в дешевее есть.


я не риэлтор, но постоянно пользуюсь их услугами, правда на своих условиях
но я вас услышал - не надо только потом ломиться в личку за советами, как многие мои публичные оппоненты :mrgreen:

Богтымой. :)
Не набивайте себе цену))).
Зачем же такой самопровозглашенный эксперт в КРЖН, к которому ломятся в ЛС, сам подкармливает рылов?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:52

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
я не риэлтор, но постоянно пользуюсь их услугами, правда на своих условиях
но я вас услышал - не надо только потом ломиться в личку за советами, как многие мои публичные оппоненты :mrgreen:

Богтымой. :)
Не набивайте себе цену))).
Зачем же такой самопровозглашенный эксперт в КРЖН, к которому ломятся в ЛС, сам подкармливает рылов?))

Этот "эксперт" еще и в игноре у половины ветки по причине своего беспросветного хамства
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:53

Интересно читать теоретиков. На самом деле процент сделок через рыл просто подавляющий. И вообще меня как окончательного покупателя/продавца интересует конечная цена. И с рылом она будет или без это уже вопрос не основной.
Подписан на разные каналы типа недвига без посредников. Так там такое часто задвигают, что собственник хочет взять за 10 посредников.

Вот реальный кейс меньше месячной давности. Выставил квартиру в аренду на олх. 90% звонки от рыл. Из шести просмотров пятеро пришло с рылами. Сдана в аренду тоже через рыло. И только при подписании арендатор узнал, что он мог снять сам.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:18

  Faceless написав:
  Trast написав:Так що не заморачувайтесь і уважно слухайте мене, я знаю про, що кажу.
Я ніколи не помиляюсь.

Зображення
:mrgreen:

Це не моя помилка, а помилка НБУ, тому я далі прогнози по цій темі зупинив давати. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:И только при подписании арендатор узнал, что он мог снять сам.
Некоторым индивидуумам лень самим искать, проще рылу заплатить.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:31

  vitaliian написав:
  Бывалый написав:И только при подписании арендатор узнал, что он мог снять сам.
Некоторым индивидуумам лень самим искать, проще рылу заплатить.

А ещё они создают страшный информационный шум, всё заспамлено объявами от рыл. Собственник сделает объяву 1-2 и ждёт, рылы постят их перманентно, часто одно и то же.
Итого выйти на объяву собственника среди моря этого спама порой задача не из лёгких. За что я их, мягко говоря, недолюбливаю.
alex_dvornichenko
 
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