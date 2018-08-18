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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4373437443754376>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:24

  reus написав:
  Grand Touring написав:Я как-то общался с олх по разделу объявлений недвижимости без посредников - агенства целенаправленно и методично постят туда свои обьявления не взирая не на какие санкции.

На жалобы, они реагируют. Во всяком случае, если пользоваться фильтром, то шансы попасть на частное объявление увеличивается.

Часто сморю с ОЛХ обьявления. На 1 жалобу рылы добавляют 20 новых фейков.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25

  Hotab написав:airmax78 ,
многие продавцы хороших объектов не хотят заниматься их продажей самостоятельно. Нет времени, желания, и т.п.

В этом случае рыло стрижет и покупана, и продавана?

Как удастся договориться. Это всегда предмет большого торга. Часто покупка с риелтером может быть для покупателя выгоднее чем без риелтера. Риелтер, увидев деньги, начинает обрабатывать покупателя на предмет скидки. А вот продажа с риелтером - врядли. Я всегда в итоге продавал дороже, чем мне говорили сколько стоит моя квартира риелтеры. Правда продавал долго каждый раз. Может за это время рыночная цена успевала измениться - хз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:29

airmax78 ,
Часто покупка с риелтером может быть для покупателя выгоднее чем без риелтера.

В таком случае нагрели продавана. Чтобы покупан купил с помощью рыла дешевле, сбив цену для него, да ещё и себе в карман заработал рыл, значит за этот банкет заплатил продаван. Из ниоткуда ничего не возьмётся.
При любом раскладе рыл г0вно собачье.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:38

  reus написав:
  Grand Touring написав:Я как-то общался с олх по разделу объявлений недвижимости без посредников - агенства целенаправленно и методично постят туда свои обьявления не взирая не на какие санкции.

На жалобы, они реагируют. Во всяком случае, если пользоваться фильтром, то шансы попасть на частное объявление увеличивается.
к сожалению, проверить можно только непосредственно позвонив по телефону, а олх нет ресурсов всех прозванивать
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:46

  Hotab написав:airmax78 ,
Часто покупка с риелтером может быть для покупателя выгоднее чем без риелтера.

В таком случае нагрели продавана. Чтобы покупан купил с помощью рыла дешевле, сбив цену для него, да ещё и себе в карман заработал рыл, значит за этот банкет заплатил продаван. Из ниоткуда ничего не возьмётся.
При любом раскладе рыл г0вно собачье.

Обычно за все платит тот, кому больше надо или кто хуже умеет торговаться. Но не платить совсем - это неправильно. Например я благодарен риелтеру покупана Голосухи за то, что организовала сделку. Да, в подготовке документов и, самое главное, в проведении сложной денежной транзакции, ее роль была нулевой, НО она вселила спокойствие в покупателя и дала хорошего нотариуса. Без риелтера эта сделка бы не состоялась. Поэтому я без большого сожаления заплатил ей двушку.
PS Хотя каждый раз как вспомню ту сделку - так вздрогну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:53

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Кроме него никто им не платит.
просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? правду он тебе не скажет, он заинтересованное лицо, у меня был случай клюнул на хорошую цену, пошел смотреть объект, всё норм беру, ан нет цена на 10% выше. Типа риелтор натупил, маркетинг, наивный начитался книг в стиле карнеги, думал если объект понравился то заплатят любые деньги.

Очень смешно.
Обычно так рассуждает человек, который не купил ни одной квартиры на вторичке. Человек с опытом понимает, что такое риелторы и как их правильно использовать.
В большинстве случаев через риелторов было купить дешевле. Случаи, когда покупал напрямую, подтверждают это правило.
Будет больше времени, напишу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:03

  airmax78 написав:Проблема не в этом. Проблема больше в том, что многие продавцы хороших объектов не хотят заниматься их продажей самостоятельно. Нет времени, желания, и т.п. Хотя я всегда продавал свои квартиры сам. НО со стороны покупателя всегда был риелтер.


проблема со стороны продавца понятна. и это - 90+% случаев
на оставшиеся отдельные случаи проблема со стороны покупателя:
1) трудно добраться до хозяев сквозь десятки клонов-посредников
2) хозяева не адекватны и им некому об этом сообщить
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:13

Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базаре :mrgreen:

Один считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля! :D

PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:17

  adeges написав:
  airmax78 написав:Проблема не в этом. Проблема больше в том, что многие продавцы хороших объектов не хотят заниматься их продажей самостоятельно. Нет времени, желания, и т.п. Хотя я всегда продавал свои квартиры сам. НО со стороны покупателя всегда был риелтер.


проблема со стороны продавца понятна. и это - 90+% случаев
на оставшиеся отдельные случаи проблема со стороны покупателя:
1) трудно добраться до хозяев сквозь десятки клонов-посредников
2) хозяева не адекватны и им некому об этом сообщить

C 2) вы ничего не сделаете. С 1) - можно найти, при условии, что продаван совсем уж не обленился, и, хотя бы изредка, обновляет свое объявление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:17

zРадио ,
дада, детский мультик как ворона делила сыр двух медвежат.
Hotab
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