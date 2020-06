Додано: Вів 16 чер, 2020 12:03

airmax78 написав: Проблема не в этом. Проблема больше в том, что многие продавцы хороших объектов не хотят заниматься их продажей самостоятельно. Нет времени, желания, и т.п. Хотя я всегда продавал свои квартиры сам. НО со стороны покупателя всегда был риелтер. Проблема не в этом. Проблема больше в том, что многие продавцы хороших объектов не хотят заниматься их продажей самостоятельно. Нет времени, желания, и т.п. Хотя я всегда продавал свои квартиры сам. НО со стороны покупателя всегда был риелтер.



проблема со стороны продавца понятна. и это - 90+% случаев

на оставшиеся отдельные случаи проблема со стороны покупателя:

1) трудно добраться до хозяев сквозь десятки клонов-посредников

