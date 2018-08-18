reus написав:
На жалобы, они реагируют. Во всяком случае, если пользоваться фильтром, то шансы попасть на частное объявление увеличивается.
Часто сморю с ОЛХ обьявления. На 1 жалобу рылы добавляют 20 новых фейков.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:24
Часто сморю с ОЛХ обьявления. На 1 жалобу рылы добавляют 20 новых фейков.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:25
Как удастся договориться. Это всегда предмет большого торга. Часто покупка с риелтером может быть для покупателя выгоднее чем без риелтера. Риелтер, увидев деньги, начинает обрабатывать покупателя на предмет скидки. А вот продажа с риелтером - врядли. Я всегда в итоге продавал дороже, чем мне говорили сколько стоит моя квартира риелтеры. Правда продавал долго каждый раз. Может за это время рыночная цена успевала измениться - хз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:29
airmax78 ,
В таком случае нагрели продавана. Чтобы покупан купил с помощью рыла дешевле, сбив цену для него, да ещё и себе в карман заработал рыл, значит за этот банкет заплатил продаван. Из ниоткуда ничего не возьмётся.
При любом раскладе рыл г0вно собачье.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:38
к сожалению, проверить можно только непосредственно позвонив по телефону, а олх нет ресурсов всех прозванивать
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:46
Обычно за все платит тот, кому больше надо или кто хуже умеет торговаться. Но не платить совсем - это неправильно. Например я благодарен риелтеру покупана Голосухи за то, что организовала сделку. Да, в подготовке документов и, самое главное, в проведении сложной денежной транзакции, ее роль была нулевой, НО она вселила спокойствие в покупателя и дала хорошего нотариуса. Без риелтера эта сделка бы не состоялась. Поэтому я без большого сожаления заплатил ей двушку.
PS Хотя каждый раз как вспомню ту сделку - так вздрогну.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:53
Очень смешно.
Обычно так рассуждает человек, который не купил ни одной квартиры на вторичке. Человек с опытом понимает, что такое риелторы и как их правильно использовать.
В большинстве случаев через риелторов было купить дешевле. Случаи, когда покупал напрямую, подтверждают это правило.
Будет больше времени, напишу.
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:03
проблема со стороны продавца понятна. и это - 90+% случаев
на оставшиеся отдельные случаи проблема со стороны покупателя:
1) трудно добраться до хозяев сквозь десятки клонов-посредников
2) хозяева не адекватны и им некому об этом сообщить
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:13
Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базаре
Один считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля!
PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете...
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:17
C 2) вы ничего не сделаете. С 1) - можно найти, при условии, что продаван совсем уж не обленился, и, хотя бы изредка, обновляет свое объявление.
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