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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:19
zРадио написав:
Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базаре
Один считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля!
PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете...
Поверхностное суждение теоретика.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:20
С 1) - можно найти, при условии, что продаван совсем уж не обленился, и, хотя бы изредка, обновляет свое объявление.
Он имеет на это право, если рыло взяло его в оборот с его согласия?
Если рыло все делает без согласия, тут все ясно.
Макс а что именно в вашем случае сделало рыло, что вы дали двушку?
Сбросить эту двушку (или даже 1 ) для покупана не было бы большими аргументами, чем чес рыла в уши покупана?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 чер, 2020 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:22
Vlad442 написав:
Очень смешно.
Обычно так рассуждает человек, который не купил ни одной квартиры на вторичке. Человек с опытом понимает, что такое риелторы и как их правильно использовать.
какую материальную ответственность несет риелтор? это лишний человеческий фактор, который создаёт дополнительные риски (натупил, недосказал про нюансы, опоздал, обманул) при этом ноль ответственности. Звоню риелтору по объявлению, получил фото по интернету, еду за 300 км смотреть объект, приводят меня в красивый новострой, панорамные окна, финишная отделка стен, хорошая цена, в конце рыло заявляет что это квартира продана а сейчас продается точно такая же но в другом доме и показывает мне на котлован. Шлю его еду на другой объект (с другим рылом), показывает квартиру и называет цену на 10% выше, оказывается эта квартира - переуступка, можно купить дешевле но в другом доме, в другом месте и на этапе строительства. Не на-ёшь не проживёшь, посреднику трудно выживать в условиях жёсткой конкуренции.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:38
Вам какие-то левые риелтеры попадаются. Смотрите, если считаете, что вам риелтер не нужен - то конечно ищите и покупайте/продавайте без риелтера. Я так и делаю. Но те объекты, которые здесь многие выкладывают как "типа интересные и дешево" четко показывают, что люди не разбираются в теме от слова совсем. И да, риелтер для таких людей не будет гарантией, но будет хоть каким-то шансом.
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