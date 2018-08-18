Додано: Вів 16 чер, 2020 13:24

zРадио написав: Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базаре



Один считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля!



PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете... Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базареОдин считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля!PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете...

С рылами на самом деле все проще. Ни к чему лучи ненависти и надежда, что они вам что-то там найдут дешевле. Если уж так вышло, что он прилипает к сделке - например, вы нашли подходящий вам объект по его объяве - то почему бы просто не дать ему конкрет ную задачу, за которую он и получит свою комиссию? Раз хочет получить с вас - значит, пусть добъется цены, ниже чем заявлена, на Х, и часть от этого Х и получит. Так ни вы никого не кидаете (если уж на объект вышли через него), ни вас. Не справится - тогда вполне обоснованно ничего не получит. Справится - честно заработал.