Додано: Вів 16 чер, 2020 13:58

Если риелтор грамотный, то он примет нейтральную позицию и найдёт компромиссное решение, как для продавца, так для покупателя и при этом оба выйдут с чувством выгоды. Но к сожалению, большинство риелторов - это безграмотные люди, которых берут на работу, чтобы они ходили и показывали объекты (холодные звонки). Хорошие риелторы, как правило работают в верхнем сегменте т.к. там и деньги другие и люди более вменяемые. Поэтому, в нижнем и среднем сегменте сложилось обоснованное мнение, что риелтор - это рыло которое ничего не делает, ни за что не отвечает, но хочет наших денег.Продавать, наверно, лучше без риелтора т.к.1) Покупатель уже расположен лицом т.к. понимает, что вышел на прямые контакты и теперь всё зависит только от переговоров.2) Покупатель не платит комиссию и по определению понимает, что сделка обойдётся ему дешевле в итоге, а следовательно надо более аккуратно вести переговоры, чтобы ничего не испортить (риелтора нет и заслать гонца на исправление ситуации варианта не будет) и быстро, т.к. есть вероятность что если вышел он на продавца, то может выйти и другой покупатель.P.S. У меня была ситуация, когда понравилась квартира, но переговоры с отделом продаж не складывались. Тогда я взял риелтора и отправил его на переговоры. Сказал, что 5% скидка меня устроит, предполагая, что риелтор получает 7%, а так как я выкатываю ему готовую сделку, то он в крайнем случае может поступиться своими процентами. К сожалению, он смог мне подвинуть цену только на 3% и то как я понимаю, из своих комиссионных. Вероятно, я бы и по начальной цене купил (таких квартир было всего 2 из 97, которые соответствовали всем параметрам), но считаю, что ничего нет тупее, чем достать деньги и заплатить сколько просят. Мне бы тяжело было жить с этим чувством.