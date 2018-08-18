Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вам какие-то левые риелтеры попадаются. Смотрите, если считаете, что вам риелтер не нужен - то конечно ищите и покупайте/продавайте без риелтера. Я так и делаю. Но те объекты, которые здесь многие выкладывают как "типа интересные и дешево" четко показывают, что люди не разбираются в теме от слова совсем. И да, риелтер для таких людей не будет гарантией, но будет хоть каким-то шансом.
Вам нужна квартира или услуга риелтора? Бизнес строится на подмене понятий. у риелтора в большинстве случаев нет инструментов сделать вам более выгодное предложение, поэтому в ход идут обман и прочие методы продвижения своих услуг в которых вы не нуждаетесь.
До эпохи интернета я мог понять суть работы маклера, он собирал объявления в газетах и на столбах, выполняя роль информационного хаба, сейчас интернет с этим справляется лучше, быстрее и дешевле, Чтобы как то выжить риелторы создают в интернете информационный шум и пишут всякий вздор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 чер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:С рылами на самом деле все проще. Ни к чему лучи ненависти и надежда, что они вам что-то там найдут дешевле. Если уж так вышло, что он прилипает к сделке - например, вы нашли подходящий вам объект по его объяве - то почему бы просто не дать ему конкрет ную задачу, за которую он и получит свою комиссию? Раз хочет получить с вас - значит, пусть добъется цены, ниже чем заявлена, на Х, и часть от этого Х и получит. Так ни вы никого не кидаете (если уж на объект вышли через него), ни вас. Не справится - тогда вполне обоснованно ничего не получит. Справится - честно заработал.
Это при условии, что рыло - более талантливый, чем вы, переговорщик. Поэтому умники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника
airmax78 написав:Вам какие-то левые риелтеры попадаются. Смотрите, если считаете, что вам риелтер не нужен - то конечно ищите и покупайте/продавайте без риелтера. Я так и делаю. Но те объекты, которые здесь многие выкладывают как "типа интересные и дешево" четко показывают, что люди не разбираются в теме от слова совсем. И да, риелтер для таких людей не будет гарантией, но будет хоть каким-то шансом.
Вам нужна квартира или услуга риелтора? Бизнес строится на подмене понятий. у риелтора в большинстве случаев нет инструментов сделать вам более выгодное предложение, поэтому в ход идут обман и прочие методы продвижения своих услуг в которых вы не нуждаетесь.
До эпохи интернета я мог понять суть работы маклера, он собирал объявления в газетах и на столбах, выполняя роль информационного хаба, сейчас интернет с этим справляется лучше, быстрее и дешевле, Чтобы как то выжить риелторы создают в интернете информационный шум.
Виталий, но вы-то, как раз самый яркий пример человека, который ни в зуб ногой и бросается на разный шлак. Поэтому вам, конечно, стоило бы свою позицию пересмотреть. Или хотя бы не продвигать ее как единственно правильную.
Faceless написав:С рылами на самом деле все проще. Ни к чему лучи ненависти и надежда, что они вам что-то там найдут дешевле. Если уж так вышло, что он прилипает к сделке - например, вы нашли подходящий вам объект по его объяве - то почему бы просто не дать ему конкрет ную задачу, за которую он и получит свою комиссию? Раз хочет получить с вас - значит, пусть добъется цены, ниже чем заявлена, на Х, и часть от этого Х и получит. Так ни вы никого не кидаете (если уж на объект вышли через него), ни вас. Не справится - тогда вполне обоснованно ничего не получит. Справится - честно заработал.
Ну как дети Рыл взял заблочил обьявление продавца на ОЛХ (отправил жалобы вместе с коллегами мордами), сделал одно новое свое на +10% дороже, и 9-ть которые дороже на 15% (или хуже по критериям). Покупателю ничего не остается как позвонить по обьявлению которое на +10% дороже и попросить скидку. Рыл договаривается о скидке в 5%. На этом этапе рыл уже "полезен" для покупателя. Польза от рыла влет на 5-10%. Как Вы считаете - рыл честно заработал?
Faceless написав:С рылами на самом деле все проще. Ни к чему лучи ненависти и надежда, что они вам что-то там найдут дешевле. Если уж так вышло, что он прилипает к сделке - например, вы нашли подходящий вам объект по его объяве - то почему бы просто не дать ему конкрет ную задачу, за которую он и получит свою комиссию? Раз хочет получить с вас - значит, пусть добъется цены, ниже чем заявлена, на Х, и часть от этого Х и получит. Так ни вы никого не кидаете (если уж на объект вышли через него), ни вас. Не справится - тогда вполне обоснованно ничего не получит. Справится - честно заработал.
Это при условии, что рыло - более талантливый, чем вы, переговорщик. Поэтому умники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника
ОМГ... Евгений, когда вы в последний раз с кем-то торговались по цене на квартиру? Да посрать, зачастую, продавцу на вашу собственную позицию. На растущем рынке - в принципе с вами никто разговаривать не будет, на стабильном или падающем - послушают и, с большой вероятностью, продадут кому-то другому.
airmax78 написав:Или хотя бы не продвигать ее как единственно правильную.
я к своим выводам привожу аргументы, ход мысли, а вы только выводы, основанные непонятно на чём. Не замечали? Перечитайте свои посты. Если вы - риелтор тогда всё понятно и без аргументов. Опять же шлак по вашим меркам, для меня шлак недвижимость с видом на Телиги, это один из самых загруженных проспектов Киева, к тому же вокруг унылые хрущёбы, я работал в том районе - не лучшие годы моей жизни. Жить там не хочу даже бесплатно. Вы же преподносите этот объект как единственный достойный внимания.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 чер, 2020 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:С рылами на самом деле все проще. Ни к чему лучи ненависти и надежда, что они вам что-то там найдут дешевле. Если уж так вышло, что он прилипает к сделке - например, вы нашли подходящий вам объект по его объяве - то почему бы просто не дать ему конкрет ную задачу, за которую он и получит свою комиссию? Раз хочет получить с вас - значит, пусть добъется цены, ниже чем заявлена, на Х, и часть от этого Х и получит. Так ни вы никого не кидаете (если уж на объект вышли через него), ни вас. Не справится - тогда вполне обоснованно ничего не получит. Справится - честно заработал.
Это при условии, что рыло - более талантливый, чем вы, переговорщик. Поэтому умники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника
ОМГ... Евгений, когда вы в последний раз с кем-то торговались по цене на квартиру? Да посрать, зачастую, продавцу на вашу собственную позицию. На растущем рынке - в принципе с вами никто разговаривать не будет, на стабильном или падающем - послушают и, с большой вероятностью, продадут кому-то другому.
Не пойняв. А шо, якщо при голодному власнику нікому не потрібного бетону показати пару х руських банкнот, то це не працює? Які далекі люди. Так смішно читати:-)
Если риелтор грамотный, то он примет нейтральную позицию и найдёт компромиссное решение, как для продавца, так для покупателя и при этом оба выйдут с чувством выгоды. Но к сожалению, большинство риелторов - это безграмотные люди, которых берут на работу, чтобы они ходили и показывали объекты (холодные звонки). Хорошие риелторы, как правило работают в верхнем сегменте т.к. там и деньги другие и люди более вменяемые. Поэтому, в нижнем и среднем сегменте сложилось обоснованное мнение, что риелтор - это рыло которое ничего не делает, ни за что не отвечает, но хочет наших денег. Продавать, наверно, лучше без риелтора т.к. 1) Покупатель уже расположен лицом т.к. понимает, что вышел на прямые контакты и теперь всё зависит только от переговоров. 2) Покупатель не платит комиссию и по определению понимает, что сделка обойдётся ему дешевле в итоге, а следовательно надо более аккуратно вести переговоры, чтобы ничего не испортить (риелтора нет и заслать гонца на исправление ситуации варианта не будет) и быстро, т.к. есть вероятность что если вышел он на продавца, то может выйти и другой покупатель. P.S. У меня была ситуация, когда понравилась квартира, но переговоры с отделом продаж не складывались. Тогда я взял риелтора и отправил его на переговоры. Сказал, что 5% скидка меня устроит, предполагая, что риелтор получает 7%, а так как я выкатываю ему готовую сделку, то он в крайнем случае может поступиться своими процентами. К сожалению, он смог мне подвинуть цену только на 3% и то как я понимаю, из своих комиссионных. Вероятно, я бы и по начальной цене купил (таких квартир было всего 2 из 97, которые соответствовали всем параметрам), но считаю, что ничего нет тупее, чем достать деньги и заплатить сколько просят. Мне бы тяжело было жить с этим чувством.
Востаннє редагувалось Richi в Вів 16 чер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.