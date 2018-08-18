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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4376437743784379>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:01

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Или хотя бы не продвигать ее как единственно правильную.
я привожу аргументы, ход мысли, а вы только выводы, основанные непонятно на чём. Не замечали? Перечитайте свои посты.

За последние 9 лет я продал и купил 4 квартиры. А ваши аргументы и ход мысли построены на голом теоретизированнии. Мысленно мы все миллионеры.

Вы в разных сегментах и в разном положении.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:мники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника

на прошлой неделе звоню рылу, который продвигает квартиру, хозяева которой за городом и никак не могут ( не хотят?) показ устроить. Уточняю время возможного просмотра. Пока не готовы. Говорю, что раз хозяева не спешат получить деньги, а по объяве уже скинуто 500 грн, может скинут еще? Говорю "простая арифметика, 6 мес по 9000 и 5,5 мес по 10 000-одна сумма и они ничего не теряют на скидке, если готовы и дальше медлить с показом". Ответ: "Мне ваша арифметика не нужна. До свидания". Гудки.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:08

  BIGor написав:
  Hotab написав:airmax78 ,
Но на вторичном рынке без них сложно обойтись.

Выше ведь написали , почему так,да?
Принцип работы условного "первого" известен и прост. Увидел объявление, создал своих копий штук 9.
Вероятность попасть на объявление хозяина уменьшилась в 10 раз (там более сложная формула в теории вероятности, но не суть важно) . Рыл сам создал проблему покупателю, чтобы типа помочь ему ее решить, но заработав на нем? Кто он? Полезный чувак?

Помнишь схему братков из 90-х? Создают барыге геморрой, а потом предлагают ему крышу за его деньги. Копия.
Вы рассуждает так "ну они ж уже есть,надо это принять как должное и платить им". Я рассуждаю,что если они влезли сюда без приглашения, значит идти на просмотр и кидать его, только лишь завладев контактами хозяина.

Рылы в Украине - это бесполезный мусор за неадекватные хотелки. Кстати хотелки рыла в Украине 5%, в Польше - 1,5 - 3% (чаще всего 2%).

Я кілька разів бачив в Польщі число 3,6%, але в мене підозра, що це по 3,6% з обох сторін, тобто разом 7.2%
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ответ: "Мне ваша арифметика не нужна. До свидания". Гудки.
правильно ему нужно бабло а не ваши проблемы и мысли как их оптимизировать.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:12

  zРадио написав:Почитал последние страницы ветки, и по-новому открыл для себя поговорку о двух дураках на базаре :mrgreen:

Один считает, что с помощью рыла купит дешевле, второй - что с помощью рыла продаст дороже. В итоге 3-5% их общих денег достается профессиональному жулику за сомнительный состав работы. Вуаля! :D

PS: к слову, такое еще "методологическое" замечание риэлторам - продавцов ведь на рынке сейчас больше, чем покупателей, в том числе и на форумах, поэтому вам первых, а не последних выгоднее окучивать (а вы умеете). Это значит пропаганду дешевея, а не дорожая - сами же себе количество возможных сделок режете...

так як вони беруть %, від угоди, а не фіксовану плату, то їм дорожче "вигідніше" (хоча обороти менше) ... Л - логіка!
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:13

vitaliian Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.
Но оно ж хочет бабло с арендатора
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А ваши аргументы и ход мысли построены на голом теоретизированнии.
это смешно когда взрослый человек делает выводы о том, о чем не знает. Вам же есть 18? Знаете в чем наши отличия, Я все адекватные точки зрения воспринимаю как альтернативные, а вы уперлись в свою единственно правильную.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 чер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так як вони беруть %, від угоди, а не фіксовану плату, то їм дорожче "вигідніше" (хоча обороти менше) ... Л - логіка!

сравнительно недавно кто-то давал ссылку на немецкий сайт по продаже недвиги. Посмотрел. Объект стоил более 800 000 евро, комиссия рыла в объявлении-более 30 тыс евро. Сомневаюсь, что Германия поборола фашизм
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это при условии, что рыло - более талантливый, чем вы, переговорщик. Поэтому умники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника

Так если хреновый переговорщик, то совершенно аргументированно и честно не получит ничего, ну можно дать грушевского выпить латешечку с горя.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:18

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:А ваши аргументы и ход мысли построены на голом теоретизированнии.
это смешно когда взрослый человек делает выводы о том, о чем не знает. Вам же есть 18? Знаете в чем наше отличия? Я все адекватные точки зрения воспринимаю как альтернытивные, а вы уперлись в свою единственно правильную.


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