Додано: Вів 16 чер, 2020 14:25

Hotab написав: Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50? Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?



вам человек искренне пытался помочь и кое-что объяснить, а вы в ответ что делаете?

а потом еще пытаетесь на кого то клеить ярлыки и обвинять в хамстве

вот поэтому и нет никакого желания помогать таким как вы и давать советы - вы не за советами сюда приходите, а за подтверждением собственных выводов, как правило предельно нубских и примитивных вам человек искренне пытался помочь и кое-что объяснить, а вы в ответ что делаете?а потом еще пытаетесь на кого то клеить ярлыки и обвинять в хамствевот поэтому и нет никакого желания помогать таким как вы и давать советы - вы не за советами сюда приходите, а за подтверждением собственных выводов, как правило предельно нубских и примитивных

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 чер, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.