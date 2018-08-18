Додано: Вів 16 чер, 2020 14:34

Hotab написав: Faceless , ну рыло то хочет денег только за то, что вы наткнулись на именно его объявление. И оно съездил с вами,хоть увидеть эту квартиру. , ну рыло то хочет денег только за то, что вы наткнулись на именно его объявление. И оно съездил с вами,хоть увидеть эту квартиру.

Подразумевается, что вы ж тоже не мямля, и не будете молча платить тысячи баксов за то, что "вас сопроводили" посмотреть. Просто, если уж от риелтора избавиться не получается, или видится сложным (например, есть продавцы, которые боятся продавать без рыла, при этом и навесить его хотят на покупателя; рыл может быть его знакомым, которому он "подкидывает работу", и вы не уговорите продавца прокинуть рыла) - тогда ваши убеждения, кто там кому оказал услугу и за что должен платить - не имеют значения, вы или соглашаетесь на расходы брутто, если объект вам действительно подходит, либо нет. Вот и смотрите на ваши расходы как на расходы брутто. Сможете их уменьшить, выйдя напрямую на продавца - отлично. Не можете - поставьте условия так, чтобы риелтор был вынужден работать на вас, и чтобы его заработок напрямую зависел от того, как он поработает.Тут писали выше пример:Изначально у продавца была цена на 10% дешевеле, но рыл завалил все своими объявами, и вы купили через него, сбив 5% + его комиссию? Но раз вы купили - вас цена устроила. Рыл умудрился продать дороже и на том заработать комиссию - значит, как раз он выставил цену по рынку. Это вообще-то настоящий талант, свое он заработал.