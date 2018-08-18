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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:20
Faceless , ну рыло то хочет денег только за то, что вы наткнулись на именно его объявление. И оно съездил с вами,хоть увидеть эту квартиру.
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Hotab
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:22
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Или хотя бы не продвигать ее как единственно правильную.
я привожу аргументы, ход мысли, а вы только выводы, основанные непонятно на чём. Не замечали? Перечитайте свои посты.
За последние 9 лет я продал и купил 4 квартиры.
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:24
Hotab написав: airmax78 написав:
За последние 9 лет я продал и купил 4 квартиры.
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
4*50. Должна же у людей хоть какая-то радость в жизни быть?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:25
Hotab написав:
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
вам человек искренне пытался помочь и кое-что объяснить, а вы в ответ что делаете?
а потом еще пытаетесь на кого то клеить ярлыки и обвинять в хамстве
вот поэтому и нет никакого желания помогать таким как вы и давать советы - вы не за советами сюда приходите, а за подтверждением собственных выводов, как правило предельно нубских и примитивных
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 16 чер, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
Hotab написав:
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
А почему Вас так радует чей-то влёт? Он же влетел на свои деньги и это было его решение. Наверняка были и бессонные ночи и переживания. Вам какая радость, не могу понять?
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Richi
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
А как расшифровать такой месседж?
"Продается квартира без посредников.... Без комиссии, опекунского, посредников-c агентствами не сотрудничаем, цена обговаривается с покупателем."
Это типа эксклюзив от рыл? В разделе "без комиссии"
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striped
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
Serg-ik написав: zРадио написав:
мники, сверху по тексту гордо называющие себя практиками - самые настоящие теоретики, не состоятельные представить собственную позицию и вынужденные покупать эти услуги у посредника
на прошлой неделе звоню рылу, который продвигает квартиру, хозяева которой за городом и никак не могут ( не хотят?) показ устроить. Уточняю время возможного просмотра. Пока не готовы. Говорю, что раз хозяева не спешат получить деньги, а по объяве уже скинуто 500 грн, может скинут еще? Говорю "простая арифметика, 6 мес по 9000 и 5,5 мес по 10 000-одна сумма и они ничего не теряют на скидке, если готовы и дальше медлить с показом". Ответ: "Мне ваша арифметика не нужна. До свидания". Гудки.
Зачем вам тупые рылы?
Заказываете на минюсте выписку по квартире (50 грн), смотрите ФИО хозяина. Если нету возможности пробить через госс структуру, ищете через фейсбуки итд.
Все, напрямую общаетесь с владельцем. Профит 50% месяца аренды.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:34
Hotab написав:Faceless
, ну рыло то хочет денег только за то, что вы наткнулись на именно его объявление. И оно съездил с вами,хоть увидеть эту квартиру.
Подразумевается, что вы ж тоже не мямля, и не будете молча платить тысячи баксов за то, что "вас сопроводили" посмотреть. Просто, если уж от риелтора избавиться не получается, или видится сложным (например, есть продавцы, которые боятся продавать без рыла, при этом и навесить его хотят на покупателя; рыл может быть его знакомым, которому он "подкидывает работу", и вы не уговорите продавца прокинуть рыла) - тогда ваши убеждения, кто там кому оказал услугу и за что должен платить - не имеют значения, вы или соглашаетесь на расходы брутто, если объект вам действительно подходит, либо нет. Вот и смотрите на ваши расходы как на расходы брутто. Сможете их уменьшить, выйдя напрямую на продавца - отлично. Не можете - поставьте условия так, чтобы риелтор был вынужден работать на вас, и чтобы его заработок напрямую зависел от того, как он поработает.
Тут писали выше пример:
Изначально у продавца была цена на 10% дешевеле, но рыл завалил все своими объявами, и вы купили через него, сбив 5% + его комиссию? Но раз вы купили - вас цена устроила. Рыл умудрился продать дороже и на том заработать комиссию - значит, как раз он выставил цену по рынку. Это вообще-то настоящий талант, свое он заработал.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:34
Richi написав: Hotab написав:
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
А почему Вас так радует чей-то влёт? Он же влетел на свои деньги и это было его решение. Наверняка были и бессонные ночи и переживания. Вам какая радость, не могу понять?
Хотаб шутит. Радуются другие.
Нужны риелтеры или нет - это тема вечного спора.
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