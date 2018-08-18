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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:20
Faceless , ну рыло то хочет денег только за то, что вы наткнулись на именно его объявление. И оно съездил с вами,хоть увидеть эту квартиру.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:22
Это влет на 4*50, или 4 - это две покупки, две продажи, и только 2*50?
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:24
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:25
вам человек искренне пытался помочь и кое-что объяснить, а вы в ответ что делаете?
а потом еще пытаетесь на кого то клеить ярлыки и обвинять в хамстве
вот поэтому и нет никакого желания помогать таким как вы и давать советы - вы не за советами сюда приходите, а за подтверждением собственных выводов, как правило предельно нубских и примитивных
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 чер, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А как расшифровать такой месседж?
"Продается квартира без посредников.... Без комиссии, опекунского, посредников-c агентствами не сотрудничаем, цена обговаривается с покупателем."
Это типа эксклюзив от рыл? В разделе "без комиссии"
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:28
Зачем вам тупые рылы?
Заказываете на минюсте выписку по квартире (50 грн), смотрите ФИО хозяина. Если нету возможности пробить через госс структуру, ищете через фейсбуки итд.
Все, напрямую общаетесь с владельцем. Профит 50% месяца аренды.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:34
Подразумевается, что вы ж тоже не мямля, и не будете молча платить тысячи баксов за то, что "вас сопроводили" посмотреть. Просто, если уж от риелтора избавиться не получается, или видится сложным (например, есть продавцы, которые боятся продавать без рыла, при этом и навесить его хотят на покупателя; рыл может быть его знакомым, которому он "подкидывает работу", и вы не уговорите продавца прокинуть рыла) - тогда ваши убеждения, кто там кому оказал услугу и за что должен платить - не имеют значения, вы или соглашаетесь на расходы брутто, если объект вам действительно подходит, либо нет. Вот и смотрите на ваши расходы как на расходы брутто. Сможете их уменьшить, выйдя напрямую на продавца - отлично. Не можете - поставьте условия так, чтобы риелтор был вынужден работать на вас, и чтобы его заработок напрямую зависел от того, как он поработает.
Тут писали выше пример:
Изначально у продавца была цена на 10% дешевеле, но рыл завалил все своими объявами, и вы купили через него, сбив 5% + его комиссию? Но раз вы купили - вас цена устроила. Рыл умудрился продать дороже и на том заработать комиссию - значит, как раз он выставил цену по рынку. Это вообще-то настоящий талант, свое он заработал.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:34
Хотаб шутит. Радуются другие.
Нужны риелтеры или нет - это тема вечного спора.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если знаете дом и там оформлено осбб, можно выйти на управителя, сказать что хотите квартиру в этом доме, мол деятельностью осбб интересуетесь, какие платежи и всё такое. Вам попутно расскажут кто сдаёт, кто продаёт, возможно даже денег не возьмут. Если переуступка еще проще - идете к застройщику спрашиваете кто продает по переуступке.
верю в евро... по 1,4
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