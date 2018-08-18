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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:42
Те, кто ругает рылов, на самом деле смотрят на этот вопрос поверхностно. Только задумавшись над этими вопросами нуб приблизится к пониманию.
Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
Какая цена квартиры? Та что на олхе, или олх плюс 5%.
Кто на самом деле платит рылу?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 16 чер, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:44
Хочу ещё добавить. Я покупал на вторичке пару раз и снимал не раз. И почти всегда немного общался с хозяевами. И все 100% ответили знаете как, на вопрос почему через риэлтора сделка ? Бинго. Их задолбали своими звонками риэлторы (9 из 10 звонивших риэлтор), поэтому они отдали эксклюзив, убрали своё обьявление что бы телефон наконец то заткнулся. Поэтому я их, мягко говоря, не долюбливаю. Лезут во все отверстия без мыла.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 16 чер, 2020 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:45
Serg-ik написав: vitaliian написав:
какую материальную ответственность несет риелтор? это лишний человеческий фактор, который создаёт дополнительные риски
..и затраты
Так зачем пользоваться их услугами? Разве мало прямых объявлений?
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Vlad442
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:45
Vlad442 написав:
Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
для начала знает ли он что его квартиру продают рылы?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:46
airmax78 написав:
ОМГ... Евгений, когда вы в последний раз с кем-то торговались по цене на квартиру? Да посрать, зачастую, продавцу на вашу собственную позицию. На растущем рынке - в принципе с вами никто разговаривать не будет, на стабильном или падающем - послушают и, с большой вероятностью, продадут кому-то другому.
Евгений? Ты снова бредишь. И по сути написанного тоже бред - оять эти мантры про продавана, короля рынка... Смешно и нелепо!
Подытоживая (для себя по крайней мере) суть спора об интересантах КРЖН, отмечу следующее:
- флэтлорд понимает, что цикличность - это возможность прирастать объектами на ценовых низах, тем самым увеличивая ROI;
- рыло понимает, что для него главное сделки, поэтому на растущем рынке пугает покупана дорожаем, а на падающем - продавана дешевеем;
- а вот продажники застройщиков - это единственное звено, для которого дешевей смерти подобен, поскольку останавливает продажи, а значит лишает %%%, составляющих бОльшую часть вознагражения, а то и самой работы в принципе...
Так who is who?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:48
alex_dvornichenko написав:
Хочу ещё добавить. Я покупал на вторичке пару раз и снимал не раз. И почти всегда немного общался с хозяевами. И все 100% ответили знаете как, на вопрос почему через риэлтора сделка ? Бинго. Их задолбали своими звонками риэлторы, поэтому они отдали эксклюзив, убрали своё обьявление что бы телефон наконец то заткнулся. Поэтому я их, мягко говоря, не долюбливаю. Лезут во все щели без мыла.
Я вижу эту ситуациию так. Хозяева заломили цену, не смогли адекватно рекламировать и достучаться до прямого покупателя (также были не интересны ему ценой), потом обратились к риелтору за услугой, чтобы он вернул цену из космоса на землю, он продавил им цену на 5% ниже рыночной и продал. За свою услугу он взял с них 5%, хотя формально получил комиссию из рук покупателя.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
для начала знает ли он что его квартиру продают рылы?
Если в магазине есть коньяк за 300 и рядом он же за 315 на этой полке, почему покупатель выбирает за 315?
Аргумент не принимается.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50
Vlad442 написав:
Я вижу эту ситуациию так.
А я риэлтора узнаю по походке, он брюки носит, брюки галифэ
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:02
Vlad442 написав:
Если в магазине есть коньяк за 300 и рядом он же за 315 на этой полке, почему покупатель выбирает за 315?
Аргумент не принимается.
наверное покупатель идиот? бизнес на больных делают не только риелторы, ничего нового.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:06
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