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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4378437943804381>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:42

Те, кто ругает рылов, на самом деле смотрят на этот вопрос поверхностно. Только задумавшись над этими вопросами нуб приблизится к пониманию.
Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
Какая цена квартиры? Та что на олхе, или олх плюс 5%.
Кто на самом деле платит рылу?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 16 чер, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу ещё добавить. Я покупал на вторичке пару раз и снимал не раз. И почти всегда немного общался с хозяевами. И все 100% ответили знаете как, на вопрос почему через риэлтора сделка ? Бинго. Их задолбали своими звонками риэлторы (9 из 10 звонивших риэлтор), поэтому они отдали эксклюзив, убрали своё обьявление что бы телефон наконец то заткнулся. Поэтому я их, мягко говоря, не долюбливаю. Лезут во все отверстия без мыла.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 16 чер, 2020 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:45

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:какую материальную ответственность несет риелтор? это лишний человеческий фактор, который создаёт дополнительные риски

..и затраты

Так зачем пользоваться их услугами? Разве мало прямых объявлений?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
для начала знает ли он что его квартиру продают рылы?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:46

  airmax78 написав:ОМГ... Евгений, когда вы в последний раз с кем-то торговались по цене на квартиру? Да посрать, зачастую, продавцу на вашу собственную позицию. На растущем рынке - в принципе с вами никто разговаривать не будет, на стабильном или падающем - послушают и, с большой вероятностью, продадут кому-то другому.


Евгений? Ты снова бредишь. И по сути написанного тоже бред - оять эти мантры про продавана, короля рынка... Смешно и нелепо!

Подытоживая (для себя по крайней мере) суть спора об интересантах КРЖН, отмечу следующее:
- флэтлорд понимает, что цикличность - это возможность прирастать объектами на ценовых низах, тем самым увеличивая ROI;
- рыло понимает, что для него главное сделки, поэтому на растущем рынке пугает покупана дорожаем, а на падающем - продавана дешевеем;
- а вот продажники застройщиков - это единственное звено, для которого дешевей смерти подобен, поскольку останавливает продажи, а значит лишает %%%, составляющих бОльшую часть вознагражения, а то и самой работы в принципе...

Так who is who? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:Хочу ещё добавить. Я покупал на вторичке пару раз и снимал не раз. И почти всегда немного общался с хозяевами. И все 100% ответили знаете как, на вопрос почему через риэлтора сделка ? Бинго. Их задолбали своими звонками риэлторы, поэтому они отдали эксклюзив, убрали своё обьявление что бы телефон наконец то заткнулся. Поэтому я их, мягко говоря, не долюбливаю. Лезут во все щели без мыла.

Я вижу эту ситуациию так. Хозяева заломили цену, не смогли адекватно рекламировать и достучаться до прямого покупателя (также были не интересны ему ценой), потом обратились к риелтору за услугой, чтобы он вернул цену из космоса на землю, он продавил им цену на 5% ниже рыночной и продал. За свою услугу он взял с них 5%, хотя формально получил комиссию из рук покупателя.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
для начала знает ли он что его квартиру продают рылы?

Если в магазине есть коньяк за 300 и рядом он же за 315 на этой полке, почему покупатель выбирает за 315?
Аргумент не принимается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50

  Vlad442 написав:Я вижу эту ситуациию так.


А я риэлтора узнаю по походке, он брюки носит, брюки галифэ :lol:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Если в магазине есть коньяк за 300 и рядом он же за 315 на этой полке, почему покупатель выбирает за 315?
Аргумент не принимается.
наверное покупатель идиот? бизнес на больных делают не только риелторы, ничего нового.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шо пацаки, Буча рулить!
Чабани смокчуть!
https://news.finance.ua/ua/news/-/466907/uber-shuttle-teper-obslugovuvatyme-peredmistya-kyyeva
https://fi202x.blogspot.com/
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