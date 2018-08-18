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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:10
Отвечу.
Всегда к рылам обращается продавец по своим причинам.
Vlad442 написав:
Кто такой продавец и почему он продает через рылов?
Может обменщик, который сам боится проводить цепочку, бегать с задатками и нотариусами. Или человек, который не смог организовать процесс, выставить нормальную цену, дать рекламу.
Цена квартиры это сколько достал из кармана покупатель.
Vlad442 написав:
Какая цена квартиры? Та что на олхе, или олх плюс 5%.
Это как в магазине - никого не волнуют НДС, комиссия терминала.
Прямой вариант по рыночной цене будет стоить на 5% дороже, чем то, что продает рыл.
Люди обманываются, думая, что на олх цена квартиры к которой прилеплены 5%, это иллюзия, все наоборот - это реальная цена минус 5%. Хотеть купить агентскую квартиру по номинальной цене это как хотеть купить в магазине товар без НДС.
Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.
Vlad442 написав:
Кто на самом деле платит рылу?
Из вышесказанного ясно, что платит рылу тот, кто к нему обратился
. Продавец. Даже, если формально купюры отдает покупатель.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:15
xio13 написав:
Заказываете на минюсте выписку по квартире (50 грн), смотрите ФИО хозяина. Если нету возможности пробить через госс структуру, ищете через фейсбуки итд.
Вы представляете кипишь хозяев, если они не давали объявы? Ведь многие не дают объявление, потому что:
-рыло провело прозвон базы данных хозяев, с вестью, что аренда по городу +500 ..2500 грн. Повышение, съезд, новый круг арендаторов.
-хозяин сам позвонил рылу, с которым имел опыт общения 1-10 лет назад.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:38
Serg-ik написав: xio13 написав:
Заказываете на минюсте выписку по квартире (50 грн), смотрите ФИО хозяина. Если нету возможности пробить через госс структуру, ищете через фейсбуки итд.
Вы представляете кипишь хозяев, если они не давали объявы? Ведь многие не дают объявление, потому что:
-рыло провело прозвон базы данных хозяев, с вестью, что аренда по городу +500 ..2500 грн. Повышение, съезд, новый круг арендаторов.
-хозяин сам позвонил рылу, с которым имел опыт общения 1-10 лет назад.
с чего кипишь? им надо сдать квартиру или нет? предыдущий квартирант мог дать их контакты тому кто ищет квартиру? Если люди что то покупают, сдают, продают то они должны быть готовы к звонкам. Я для этой цели завожу другой номер.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:48
Vlad442 написав:
Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.
Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.
Другое дело убедить продавца работать по эксклюзиву и не общаться напрямую с покупателями, иногда на такое идут застройщики экономя на отделе продаж, при этом теряя какие то % которые берёт себе рыл за услуги. У покупателя по данному объекту просто нет вариантов или плати рылу или ищи другой объект. Продавец при этом теряет не только "% риелтора" но и аудиторию которая не покупает через посредников из принципа. Если всех все устраивает почему нет, какая разница вы заплатите 40куе хозяину а он отдаст 500уе своему менеджеру в виде бонуса, или 39500 хозяину и 500уе бонус сотруднику отдела продаж - риелтору, (любовнице или еще непонятно кому)?
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