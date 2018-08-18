Додано: Вів 16 чер, 2020 15:48

Vlad442 написав: Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца. Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.

Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.Другое дело убедить продавца работать по эксклюзиву и не общаться напрямую с покупателями, иногда на такое идут застройщики экономя на отделе продаж, при этом теряя какие то % которые берёт себе рыл за услуги. У покупателя по данному объекту просто нет вариантов или плати рылу или ищи другой объект. Продавец при этом теряет не только "% риелтора" но и аудиторию которая не покупает через посредников из принципа. Если всех все устраивает почему нет, какая разница вы заплатите 40куе хозяину а он отдаст 500уе своему менеджеру в виде бонуса, или 39500 хозяину и 500уе бонус сотруднику отдела продаж - риелтору, (любовнице или еще непонятно кому)?