Додано: Вів 16 чер, 2020 19:24

В Дейчляндии наливают всем нуждающимся студентам от 300 до 1500 евро.



Так что, срач про рыл можно считать закрытым ?

Я так понял эти упыри берут 5%.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )