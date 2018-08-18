как и ипотека под 10%, подставляй карманы!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Дейчляндии наливают всем нуждающимся студентам от 300 до 1500 евро.
Так что, срач про рыл можно считать закрытым ?
Я так понял эти упыри берут 5%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:39
А от про іпотеку під 10% - я ще не зовсім зрозумів, де там "зрада"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42
Среди знакомых не слышал, чтоб платили 5%. То что они стартуют с 5%, но больше 3% не платил. 2-3% практически всегда можно договориться. Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:50
Это как ? Платили комисию после здачи дома ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:51
В том, что твои Слуги Народа делают всё возможное, чтобы ипотеки не было
Просто популизм, ничего личного
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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