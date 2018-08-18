RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4379438043814382

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:це ж така халява!!!
как и ипотека под 10%, подставляй карманы!
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3823
З нами з: 06.04.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Дейчляндии наливают всем нуждающимся студентам от 300 до 1500 евро.

Так что, срач про рыл можно считать закрытым ?
Я так понял эти упыри берут 5%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:39

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:це ж така халява!!!
как и ипотека под 10%, подставляй карманы!

А от про іпотеку під 10% - я ще не зовсім зрозумів, де там "зрада"? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8094
З нами з: 19.10.15
Подякував: 521 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42

Среди знакомых не слышал, чтоб платили 5%. То что они стартуют с 5%, но больше 3% не платил. 2-3% практически всегда можно договориться. Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 10.09.11
Подякував: 457 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:50

  Бывалый написав: Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.


Это как ? Платили комисию после здачи дома ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:51

  Долярчик написав:А от про іпотеку під 10% - я ще не зовсім зрозумів, де там "зрада"? :mrgreen:

В том, что твои Слуги Народа делают всё возможное, чтобы ипотеки не было
Просто популизм, ничего личного
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4379438043814382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18522 3038360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 20:46
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197933
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (512)
16.06.2020 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.