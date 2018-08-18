Додано: Вів 16 чер, 2020 20:52

vitaliian написав:

Hotab написав: Кроме него никто им не платит. Кроме него никто им не платит. просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? ..... просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? .....

Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.