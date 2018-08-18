как и ипотека под 10%, подставляй карманы!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Дейчляндии наливают всем нуждающимся студентам от 300 до 1500 евро.
Так что, срач про рыл можно считать закрытым ?
Я так понял эти упыри берут 5%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:39
А от про іпотеку під 10% - я ще не зовсім зрозумів, де там "зрада"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42
Среди знакомых не слышал, чтоб платили 5%. То что они стартуют с 5%, но больше 3% не платил. 2-3% практически всегда можно договориться. Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:50
Это как ? Платили комисию после здачи дома ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:21
ловите кавалерку в Буче с газом
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почему то предыдущий их тоже не прописал?
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50
Да, тут на волне дорожая посыпался пригород, вот еще обьявление того же продавца - советская 1-к в Буче - 18 куе.
Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50
Вы следите за темой разговора, а не лишь бы ляпнуть
Предыдущий за 10% по ипотеке не говорил.
Это нынешний говорит, на нём вся отвественность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:52
Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.
Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
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