RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4380438143824383>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:це ж така халява!!!
как и ипотека под 10%, подставляй карманы!
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 06.04.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Дейчляндии наливают всем нуждающимся студентам от 300 до 1500 евро.

Так что, срач про рыл можно считать закрытым ?
Я так понял эти упыри берут 5%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:39

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:це ж така халява!!!
как и ипотека под 10%, подставляй карманы!

А от про іпотеку під 10% - я ще не зовсім зрозумів, де там "зрада"? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8094
З нами з: 19.10.15
Подякував: 521 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42

Среди знакомых не слышал, чтоб платили 5%. То что они стартуют с 5%, но больше 3% не платил. 2-3% практически всегда можно договориться. Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 10.09.11
Подякував: 457 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:50

  Бывалый написав: Переуступку очень давно сбил с 5% до 1% из-за полугодичной просрочки.


Это как ? Платили комисию после здачи дома ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:21

  flyman написав:Шо пацаки, Буча рулить!
Чабани смокчуть!
https://news.finance.ua/ua/news/-/466907/uber-shuttle-teper-obslugovuvatyme-peredmistya-kyyeva

ловите кавалерку в Буче с газом https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ponizh ... In7Yo.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 06.04.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Права кредитора и заёмщика должны быть прописаны законодательно.
почему то предыдущий их тоже не прописал?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 06.04.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:Шо пацаки, Буча рулить!
Чабани смокчуть!
https://news.finance.ua/ua/news/-/466907/uber-shuttle-teper-obslugovuvatyme-peredmistya-kyyeva

ловите кавалерку в Буче с газом https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ponizh ... In7Yo.html

Да, тут на волне дорожая посыпался пригород, вот еще обьявление того же продавца - советская 1-к в Буче - 18 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... In75U.html
1-к.квартира в Буче по ул. Водопроводной, 62, подъезд аккуратный, лифт работает , 32 м2, 5/9 этаж, жилое состояние. Налоги - 8,5%. Без комиссии для покупателя.

Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3685
З нами з: 19.09.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Права кредитора и заёмщика должны быть прописаны законодательно.
почему то предыдущий их тоже не прописал?

Вы следите за темой разговора, а не лишь бы ляпнуть

Предыдущий за 10% по ипотеке не говорил.

Это нынешний говорит, на нём вся отвественность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:52

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Кроме него никто им не платит.
просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? .....

Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.
Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
Damien
 
Повідомлень: 41
З нами з: 28.04.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4380438143824383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, stm і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18522 3038431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 20:46
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197936
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19294)
16.06.2020 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.