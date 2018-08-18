я слежу не переживайте, ваш идеал - немой президент, ничего не говорит и никакой ответственности.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я слежу не переживайте, ваш идеал - немой президент, ничего не говорит и никакой ответственности.
верю в евро... по 1,4
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:15
Damien ,
Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не сильно ли много работы за 500-1000 уе сказать вам адрес где продаётся нужная квартира?
верю в евро... по 1,4
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