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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4380438143824383

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Предыдущий за 10% по ипотеке не говорил.

Это нынешний говорит, на нём вся отвественность
я слежу не переживайте, ваш идеал - немой президент, ничего не говорит и никакой ответственности.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:15

Damien ,
Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу.

Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
не сильно ли много работы за 500-1000 уе сказать вам адрес где продаётся нужная квартира?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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