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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:11
pesikot написав:
Предыдущий за 10% по ипотеке не говорил.
Это нынешний говорит, на нём вся отвественность
я слежу не переживайте, ваш идеал - немой президент, ничего не говорит и никакой ответственности.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:15
Damien
,
Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу.
Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:16
Damien написав:
И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
не сильно ли много работы за 500-1000 уе сказать вам адрес где продаётся нужная квартира?
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:41
Damien написав:
Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.
Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
В обьявлении всегда указывается какой этаж - это раз. Улица и номер дома - два.
Планировка понятна по фото (часто есть план квартиры на фото) - три.
Не сложно определить номер квартиры зная все три пункта, и бросить записочку в почтовый ящик, или за шоколадку попросить консьержку передать ваш номер хозяину.
П.С. Через Жэк тоже можно узнать.
Востаннє редагувалось vladus17
в Вів 16 чер, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:41
Hotab написав:Damien
,
Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу.
Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
Я описАл свой случай, там никто не спамил. Хозяин, как оказалось, был знаком с риелтором и риелтор получил информацию из первых рук. И продал информацию мне. Цена с его услугами была ниже, чем я мог найти сам. Что не так? Надо было все равно кинуть риелтора? В принципе, когда уже мне показали квартиру, то можно было через реестры(или другими способами) попытаться найти хозяина( и не факт, что нашел бы, как уже потом стало известно - ни у кого из соседей не было номера телефона хозяина, он не из молодых в соцсетях тоже вряд ли) и идти напрямую( и даже если бы нашел, то в данном случае могло закончиться плохо, поскольку риелтор и хозяин знакомы, могли не только не снизить цену, но и принципиально отшить "умного").
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Damien
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:43
Damien написав: vitaliian написав: Hotab написав:
Кроме него никто им не платит.
просто Влад пока еще не освоил сайты с объявлениями. Зачем вообще рыгалтор? .....
Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.
Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
Я когда первую квартиру покупал, у меня рыло специально в обьявлении этаж неправильно указало.
Один раз заплатил рылу за всю жизнь.
Но в моем случае оправдалсь. Женщина сама боялась продавать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52
vladus17 написав:
В обьявлении всегда указывается какой этаж - это раз. Улица и номер дома - два.
Планировка понятна по фото (часто есть план квартиры на фото) - три.
Не сложно определить номер квартиры зная все три пункта, и бросить записочку в почтовый ящик, или за шоколадку попросить консьержку передать ваш номер хозяину.
П.С. Через Жэк тоже можно узнать.
Поверь, я прохаванный и знаю как искать. Ты думаешь я горел желанием отдать 5%??? Не работало все. Дом на много парадных, в каждом парадном 6 квартир, которые в теории могли быть из объявления,трехдневные личные поиски не увенчались успехом.
Когда уже показал риелтор квартиру, то мысли не было кинуть его(и как уже писАл - скорее всего не получилось бы)
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:55
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.
Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.
В реальной жизни все происходит не так. Подвинуть это не поторговаться, рассказав, какая должна быть цена.
Приведу пример. Увидел прямое объявление по квартире, которая мне подходила, но цена была космос, позвонил, уточнил некоторые моменты и отложил до поры до времени. Через год во время затишья на рынке проверил - квартира в продаже, цена более чем реальная. Позвонил, оказывается продавец долго продавал сам, мучился, даже снижал цену (но явно недостаточно), потом ему это надоело и он сдался агентам, которые ему рассказали обычные сказки. Заключил с ними договор и они, как обычно, бросили заниматься его квартирой. Объявление на олх и ноль просмотров. При этом постоянно рассказывали про то, что рынок мертвый и нужно снижать цену. Был один покупатель, но он не захотел переплачивать агентам. Он продолжал снижать под давлением агентов, но попал на несезон и все равно его цена с +5% была не супер. Я сказал, что куплю квартиру, немного поторговался, но с рылами пусть сам решает. Или могу дать задаток и подождать несколько недель до окончания договора.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:58
Damien написав:
Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле.
Люди просто не понимают, как работает рынок. Я попытался выше разложить по полочкам, но люди продолжают думать, что рылы отнимают их деньги.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:58
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 чер, 2020 22:52, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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