|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:00
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19765
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:04
vitaliian написав:
не сильно ли много работы за 500-1000 уе сказать вам адрес где продаётся нужная квартира?
Может и много, но поймите, это не ваши деньги, а деньги продавца, который не смог, не захотел, не сумел продать дороже напрямую и продал на самом деле дешевле рынка. Оплата рыла это его недополученные деньги, а не ваши.
Hotab написав:
Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
Когда человек хочет продать, его не заспамить, поэтому пример неуместный.
Посмотрите на рынок аренды. Тут наоборот большинство арендодателей профи с несколькими квартирами и активно рекламируются и сдают по рыночной цене. Есть любители, которые вынуждены сдавать дешевле за счет того, что обратились к рылу.
Больше половины арендаторов снимают первый-второй раз и ходят с рылами, за что им и платят, когда снимают вариант по рыночной цене, который в прямом доступе на олхе.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6827
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:08
flyman написав:
Без сральніка.
Не катить.
В цену входит кладовка 8 метров возле дома.
там можно 5 унитазов поставить.
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:10
Vlad442 написав:
Может и много, но поймите, это не ваши деньги, а деньги продавца, который не смог, не захотел, не сумел продать дороже напрямую и продал на самом деле дешевле рынка. Оплата рыла это его недополученные деньги, а не ваши.
но согласитесь если я выйду на продавца напрямую квартира не будет стоить мне дороже, чьи деньги я в этом случае экономлю если не плачу риелтору? Это одни и те же деньги которые можно считать либо виртуальной "недополученной прибылью" продавца (потому что ещё неизвестно получил бы он свою прибыль продавая дороже), либо моей реальной экономией.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 чер, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13
По этой логике украсть в супермаркете жменю конфет это сэкономить 30 грн.
Vlad442 написав:
Люди просто не понимают, как работает рынок. Я попытался выше разложить по полочкам, но люди продолжают думать, что рылы отнимают их деньги.
вы правы что в итоге отнимают деньги у продавца (он мог бы продать дороже как минимум на сумму услуг посредника), продавец сам того не понимая кормит риелтора. Для покупателя обойти риелтора означает сэкономить 500+ уе. что тоже неплохо. От этой экономии ни одна из сторон (продавец-покупатель) не в проигрыше.
Если у вас есть прямой телефон хозяина из других источников, как в моем примере, обходите. Если вы посмотрели с рылом, потом поднялись и договорились с хозяевами напрямую, тогда не айс.
Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6827
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:21
Vlad442 написав:
Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.
а рыло типа гарант безопасной сделки? Он своим имуществом прогарантирует что по проданной квартире не будет судов и все права собственности были оформлены законно? Единственное что он может делать это нахваливать квартиру и успокаивать покупателя. Тогда пусть и называются психолог по сделкам с недвижимостью, так по крайней мере честно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 чер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:21
Damien написав: Hotab написав:Damien
,
Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу.
Я направлю пару своих ротвеллеров на вас, и пока они будут вас грызть, скажу "дашь тысячу баксов - отзову их". Если сильный - отбивайся сам. Не сможешь - плати. Я свою работу сделал, отозвал.
Прикольно у вас выходит. Рыл создал проблему - рылу надо заплатить.
Я описАл свой случай, там никто не спамил.
А я вам зацитировал другие ваши слова.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2887
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 1082 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:26
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.
а рыло типа гарант безопасной сделки? Он своим имуществом прогарантирует что по проданной квартире не будет судов и все права собственности были оформлены законно? Единственное что он может делать это нахваливать квартиру и успокаивать покупателя. Тогда пусть и называются психолог по сделкам с недвижимостью, так по крайней мере честно.
- Доктор-доктор, что это у меня?
- Не волнуйтесь,все там нормально.
- А, ну ладно, возьмите 3 тысячи долларов.
И ничего,что завтра гангрена убьет руку. Доктор всем говорит "все хорошо, не волнуйтесь" и не отвечает за слова.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2887
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 1082 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:34
Vlad442 написав:
По этой логике украсть в супермаркете жменю конфет это сэкономить 30 грн.
не совсем точно. Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный?
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:51
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.
а рыло типа гарант безопасной сделки? Он своим имуществом прогарантирует что по проданной квартире не будет судов и все права собственности были оформлены законно? Единственное что он может делать это нахваливать квартиру и успокаивать покупателя. Тогда пусть и называются психолог по сделкам с недвижимостью, так по крайней мере честно.
При чем тут гарант? Зачем вы вообще к ним обращаетесь?
Если вы не смогли найти вариант лучше без рыла, значит, обратившись к ним, получили услугу? И, как мы уже определились, оплачивает ее продавец, потому что прямые варианты на 5% дороже, иначе почему бы вы вообще заинтересовались бы вариантом с неадекватной итоговой ценой.
Когда я считаю, что айфон не должен стоить таких денег - я просто его не покупаю. Не пытаюсь стащить или купить ворованный. Просто иду в магазин и покупаю то, что считаю нужным, а не рассказываю в магазине, что они должны продавать дешевле.
vitaliian написав: Vlad442 написав:
По этой логике украсть в супермаркете жменю конфет это сэкономить 30 грн.
не совсем точно. Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный?
Зачем вам ходить к рылам и указывать как им вести бизнес исходя из своего восприятия как должно быть? Продавец не хочет продавать сам. Иначе вы бы нашли его квартиру на олх. Не хочет давать рекламу, отвечать на звонки, думает что ему это бесплатно. Он отдает квартиру рылам, он за это платит - это их дела.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6827
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18522
|3038480
|
Пон 15 чер, 2020 20:46
rjkz
|
|466
|197944
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13754
|
|