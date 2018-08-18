Додано: Вів 16 чер, 2020 22:51

vitaliian написав: Vlad442 написав: Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится. Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится. а рыло типа гарант безопасной сделки? Он своим имуществом прогарантирует что по проданной квартире не будет судов и все права собственности были оформлены законно? Единственное что он может делать это нахваливать квартиру и успокаивать покупателя. Тогда пусть и называются психолог по сделкам с недвижимостью, так по крайней мере честно. а рыло типа гарант безопасной сделки? Он своим имуществом прогарантирует что по проданной квартире не будет судов и все права собственности были оформлены законно? Единственное что он может делать это нахваливать квартиру и успокаивать покупателя. Тогда пусть и называются психолог по сделкам с недвижимостью, так по крайней мере честно.

vitaliian написав: Vlad442 написав: По этой логике украсть в супермаркете жменю конфет это сэкономить 30 грн. По этой логике украсть в супермаркете жменю конфет это сэкономить 30 грн. не совсем точно. Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный? не совсем точно. Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный?

При чем тут гарант? Зачем вы вообще к ним обращаетесь?Если вы не смогли найти вариант лучше без рыла, значит, обратившись к ним, получили услугу? И, как мы уже определились, оплачивает ее продавец, потому что прямые варианты на 5% дороже, иначе почему бы вы вообще заинтересовались бы вариантом с неадекватной итоговой ценой.Когда я считаю, что айфон не должен стоить таких денег - я просто его не покупаю. Не пытаюсь стащить или купить ворованный. Просто иду в магазин и покупаю то, что считаю нужным, а не рассказываю в магазине, что они должны продавать дешевле.Зачем вам ходить к рылам и указывать как им вести бизнес исходя из своего восприятия как должно быть? Продавец не хочет продавать сам. Иначе вы бы нашли его квартиру на олх. Не хочет давать рекламу, отвечать на звонки, думает что ему это бесплатно. Он отдает квартиру рылам, он за это платит - это их дела.