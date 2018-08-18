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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:57
Vlad442 написав:
Зачем вам ходить к рылам и указывать как им вести бизнес исходя из своего восприятия как должно быть? Продавец не хочет продавать сам. Иначе вы бы нашли его квартиру на олх. Не хочет давать рекламу, отвечать на звонки, думает что ему это бесплатно. Он отдает квартиру рылам, он за это платит - это их дела.
моя модель поведения исключает риелтора потому что я не понимаю их функцию. Если хозяину лень заниматься продажей, пусть по факту сделки откашляет помошнику любую сумму,
НО как правило
цена на сайте указывается без учета услуг риелтора, и когда мне говорят что за то что хозяину лень подавать квартиру, к указанной цене я должен доплатить 500-1000 уе мне такая постанова кажется глупой и нелепой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 чер, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:00
Vlad442 написав:
Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.
Соглашусь. Нормальный рыл аргументированно объяснит покупателю что тот может купить за свои деньги. Объяснит продавцу сколько тот может просить за свою "прелесть". Побегает за всякими справками. Посоветует нормального нотариуса. Предупредит о рисках. В случае цепочки сделок будет координировать процесс и не допустит соскока кого-то из участников.
Возможно, публика, ориентированная на новострой от застройщика, этого и не осознает, но при сделках на вторичке многие люди раскрываются во всей красе своей натуры (что покупатели, что продавцы). То голову морочат, то хотят чего-то нереального, то забыли, то передумали, то пытаются отхлестать котлетой по щекам неопытного продавана и сбить цену в 1.5 раза. Как человек, прошедший через примерно десяток сделок по купле-продаже, столько насмотрелся в свое время.
Но, повторюсь, речь идет о нормальном рыле. Допускаю, что таких на самом деле единицы. Стоит ли это все 2-3%? Фиг его знает. Может да, может нет. Но если уже принял условия игры, то нужно до конца их соблюдать.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:02
Vlad442
,
И, как мы уже определились, оплачивает ее продавец, потому что прямые варианты на 5% дороже, иначе почему бы вы вообще заинтересовались бы вариантом с неадекватной итоговой ценой.
Какой-то запах звездежа в воздухе..
Что значит определились , что платит продавец? Ничего не определились. Или оба оплачивают такого сладкого полезного рыла, или вообще один покупан.
А на счёт "а иначе чего бы вы интересовались на 5% дороже".... Мне ли вам говорить, что это не сигареты Мальборо,которые в пределах супермаркета любая из пачек стоит одинаково. Две одинаковые квартиры могут иметь разницу и более чем +-5%. И только детально изучая все, можно понять, что эта дешевле на 5%, но она и хуже по ряду параметров. Так что вот это "а иначе чего бы вы смотрели более дорогую" как-то звучит глуповато.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:04
Gastarbaiter написав:
Предупредит о рисках. В случае цепочки сделок будет координировать процесс и не допустит соскока кого-то из участников.
а если рыл провтыкает какой то риск и вы полиняете на деньги, он будет вам что-то компенсировать? То что вы описали - утопия, таких риелторов нет, на словах все фломастеры хорошие, а когда у покупателя отбирают квартиру почему-то каждый сам за себя. За что платить риелтору кроме как за его присутствие на показе? В лихие 90е так продавали машины, насажают полную тачку братвы типа чтоб не кинули. Цирк уехал а клоуны остались.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 чер, 2020 23:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:08
Gastarbaiter
,
Допускаю, что таких на самом деле единицы. Стоит ли это все 2-3%?
Нет. Это если бы непорядочных были единицы, то возможно стоило бы рискнуть 2-3%.
А вообще, что это за оплата живыми деньгами в надежде на порядочность рыла? Прописывает рыл в договоре, что он гарантирует отсутствие любых камней, долгов - нет вопросов, получает деньги. А не "пля буду,я проверил, дай денег", а потом сменил симку, вдруг какая-то ерунда, и привет.
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