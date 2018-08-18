Додано: Вів 16 чер, 2020 23:00

Vlad442 написав: Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится. Добавлю, что рылы играют роль смазки в сделке, уговорить всех, как цигане, сказать "все так делают, не переживайте" и т. п. Если люди знают, как покупать-продавать, они и так делают все напрямую. Если в первый раз, всего боятся, не факт, что даже обойдя рыла у вас что-то получится.

Соглашусь. Нормальный рыл аргументированно объяснит покупателю что тот может купить за свои деньги. Объяснит продавцу сколько тот может просить за свою "прелесть". Побегает за всякими справками. Посоветует нормального нотариуса. Предупредит о рисках. В случае цепочки сделок будет координировать процесс и не допустит соскока кого-то из участников.Возможно, публика, ориентированная на новострой от застройщика, этого и не осознает, но при сделках на вторичке многие люди раскрываются во всей красе своей натуры (что покупатели, что продавцы). То голову морочат, то хотят чего-то нереального, то забыли, то передумали, то пытаются отхлестать котлетой по щекам неопытного продавана и сбить цену в 1.5 раза. Как человек, прошедший через примерно десяток сделок по купле-продаже, столько насмотрелся в свое время.Но, повторюсь, речь идет о нормальном рыле. Допускаю, что таких на самом деле единицы. Стоит ли это все 2-3%? Фиг его знает. Может да, может нет. Но если уже принял условия игры, то нужно до конца их соблюдать.