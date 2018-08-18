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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:31
Вот, например, решил ты сам отремонтировать двигатель. Почитал книжку - вроде все понятно. Разобрал, а собрать хз как. Зовешь того, кто не только книжку читал, но и умеет. Он собрал тебе двигатель, а ты ему заявляешь, что пошел ты, я и сам знал как, ничего платить не буду. Но если знал, то почему же не сделал, а обратился к нему?
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Damien
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