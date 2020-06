Додано: Сер 17 чер, 2020 05:39

rjkz написав: adeges написав: Serg-ik написав: общаясь с потенциальным арендатором, то есть выбирает лучшего для хозяев квартиры.... а денег хочет с меня..и никогда не продавливает цену в моём присутствии. общаясь с потенциальным арендатором, то есть выбирает лучшего для хозяев квартиры.... а денег хочет с меня..и никогда не продавливает цену в моём присутствии.



в этом суть: услуга предоставляется по сути хозяину, но так в этой части суше сложилось, что платит покупатель. всем недовольным таким положением дел советую эмигрировать в штаты и там покупать продавать - там 6% комиссии очень сильно стимулирует продавцов продавать самостоятельно, а покупатель не платит ничего в этом суть: услуга предоставляется по сути хозяину, но так в этой части суше сложилось, что платит покупатель. всем недовольным таким положением дел советую эмигрировать в штаты и там покупать продавать - там 6% комиссии очень сильно стимулирует продавцов продавать самостоятельно, а покупатель не платит ничего



Речь шла об аренде, а в Штатах риелтору платит арендатор. 1 месячный платеж, а не половину как у нас.

А при продаже - да, платит продавец. Речь шла об аренде, а в Штатах риелтору платит арендатор. 1 месячный платеж, а не половину как у нас.А при продаже - да, платит продавец.

1) удивился про аренду, не совпадает с личным опытом. пришлось погрузиться в историю вопроса. таки да, отдельные, очень отдельные города такие как Бостон и Нью Йорк позволяют брокерам драть деньги с арендатора, представляя при этом ленлорда http://realestate.boston.com/news/2020/ ... explained/



2) правило про продажу универсально, и именно об этом говорят здесь уже 10 страниц



зы. кстати, судя по временному паттерну ваших постов, вы в настоящее время где-то за атлантикой? только не могу с побережьем определиться. больше все же похоже на восточное. судя по размеру физ, неужели бостон? зачем маскируетесь? 1) удивился про аренду, не совпадает с личным опытом. пришлось погрузиться в историю вопроса. таки да, отдельные, очень отдельные города такие как Бостон и Нью Йорк позволяют брокерам драть деньги с арендатора, представляя при этом ленлорда2) правило про продажу универсально, и именно об этом говорят здесь уже 10 страницзы. кстати, судя по временному паттерну ваших постов, вы в настоящее время где-то за атлантикой? только не могу с побережьем определиться. больше все же похоже на восточное. судя по размеру физ, неужели бостон? зачем маскируетесь?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California