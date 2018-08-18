Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вот, например, решил ты сам отремонтировать двигатель. Почитал книжку - вроде все понятно. Разобрал, а собрать хз как. Зовешь того, кто не только книжку читал, но и умеет. Он собрал тебе двигатель, а ты ему заявляешь, что пошел ты, я и сам знал как, ничего платить не буду. Но если знал, то почему же не сделал, а обратился к нему?
Serg-ik написав:общаясь с потенциальным арендатором, то есть выбирает лучшего для хозяев квартиры.... а денег хочет с меня..и никогда не продавливает цену в моём присутствии.
в этом суть: услуга предоставляется по сути хозяину, но так в этой части суше сложилось, что платит покупатель. всем недовольным таким положением дел советую эмигрировать в штаты и там покупать продавать - там 6% комиссии очень сильно стимулирует продавцов продавать самостоятельно, а покупатель не платит ничего
Речь шла об аренде, а в Штатах риелтору платит арендатор. 1 месячный платеж, а не половину как у нас. А при продаже - да, платит продавец.
1) удивился про аренду, не совпадает с личным опытом. пришлось погрузиться в историю вопроса. таки да, отдельные, очень отдельные города такие как Бостон и Нью Йорк позволяют брокерам драть деньги с арендатора, представляя при этом ленлорда http://realestate.boston.com/news/2020/ ... explained/
2) правило про продажу универсально, и именно об этом говорят здесь уже 10 страниц
зы. кстати, судя по временному паттерну ваших постов, вы в настоящее время где-то за атлантикой? только не могу с побережьем определиться. больше все же похоже на восточное. судя по размеру физ, неужели бостон? зачем маскируетесь?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Damien написав:Отношение Влада к рылам правильное. Если ты такой умный, то чего ж сам не найдешь лучше вариант, чем у риелтора? Рыл спамит и закидывает оригинальное объявление? Так если у тебя есть деньги на квартиру, то ты должен быть тоже не дурак. Откопай оригинал и напрямую с хозяином. А если не можешь найти вариант этот(или такой же или лучше), то надо платить, человек сделал свою работу. Много? Жалко платить? Ну походи по рынку, найди дешевле. Я тоже когда-то на ОЛХ нашел квартиру. Агентство, цена хорошая, номер дома и улица известны. Думаю, "не пальцем деланный", сейчас разберемся без агентства. Поехал туда, втерся в доверие к бабушкам, расспросил - дали пару возможных вариантов(как последствии оказалось - не угадали бабули). На второй день контактировал с алкашней местной - от тех вообще ничего не добился. На третий день заслал жену с ребенком - она контактировала с местными мамочками. Тоже ничего. В общем, три вечера убил, результата нет. Кто-то продает, а кто именно - неизвестно. По итогу я заплатил агентству, когда понял, что бьюсь об стену и не найду я эту квартиру без рыла. И мысли не было его прокинуть, люди владели информацией - хочешь покупай, а хочешь - не покупай.
Я когда первую квартиру покупал, у меня рыло специально в обьявлении этаж неправильно указало. Один раз заплатил рылу за всю жизнь. Но в моем случае оправдалсь. Женщина сама боялась продавать.
Это распространенный прием, с этажом. Я периодически мониторю цены по дому, планировки известны, вид из окна сопоставим с тем что пишут. Скажем так, %%30 указывают неправильный этаж. В аренде я принципиально не имею дела с тем, кто пытается прокинуть моего риелтора. Конечно, аренда и покупка-продажа - это разные вещи, в одном случае отношения "одноразовы", во втором -нет.
Vlad442 написав:Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.
Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.
В реальной жизни все происходит не так. Подвинуть это не поторговаться, рассказав, какая должна быть цена.
Приведу пример. Увидел прямое объявление по квартире, которая мне подходила, но цена была космос, позвонил, уточнил некоторые моменты и отложил до поры до времени. Через год во время затишья на рынке проверил - квартира в продаже, цена более чем реальная. Позвонил, оказывается продавец долго продавал сам, мучился, даже снижал цену (но явно недостаточно), потом ему это надоело и он сдался агентам, которые ему рассказали обычные сказки. Заключил с ними договор и они, как обычно, бросили заниматься его квартирой. Объявление на олх и ноль просмотров. При этом постоянно рассказывали про то, что рынок мертвый и нужно снижать цену. Был один покупатель, но он не захотел переплачивать агентам. Он продолжал снижать под давлением агентов, но попал на несезон и все равно его цена с +5% была не супер. Я сказал, что куплю квартиру, немного поторговался, но с рылами пусть сам решает. Или могу дать задаток и подождать несколько недель до окончания договора.
На падающем рынке продавать и сдавать надо с упреждением. Если он ставит цену, потом смотрит, что не продается, открывает олх и видит ценники по дму, на которые ориентируется. Ставит на следующую неделю ценник и опять попадает, потому что цена снизилась, а он выставил недельной давности. И так до бесконечности. Я когда-то тоже так попал. Много лет назад, был такой несезон, что цены валились не по дням, а по часам. Риелтор мне сразу сказал, по чем можно быстро сдать, и чо будет если затянем. Я настоял на своей цене, в результате, был очень долгий простой и сдалось на 15+ % ниже рекомендуемой цены. Другое дело, когда рынок падает, но ожидается разворот или стабилизация - тогда можно подождать, порой простой выгодней.
Vlad442 написав:Зачем вам ходить к рылам и указывать как им вести бизнес исходя из своего восприятия как должно быть? Продавец не хочет продавать сам. Иначе вы бы нашли его квартиру на олх. Не хочет давать рекламу, отвечать на звонки, думает что ему это бесплатно. Он отдает квартиру рылам, он за это платит - это их дела.
моя модель поведения исключает риелтора потому что я не понимаю их функцию. Если хозяину лень заниматься продажей, пусть по факту сделки откашляет помошнику любую сумму,
НО как правило цена на сайте указывается без учета услуг риелтора, и когда мне говорят что за то что хозяину лень подавать квартиру, к указанной цене я должен доплатить 500-1000 уе мне такая постанова кажется глупой и нелепой.
Напомнило. В США цены в магазе указываются без таксы. Потом на кассе платишь и цену товара и таксу, которой раньше не было нигде указано. Это-же магаз продает! Он-же бабки получает - пусть сам налоги и платит. Но все не так - налоги платит конечный покупатель. Всегда и везде. И у нас. У нас только человек видит конечную цифирь на ценнике. "Вы видите налоги? Нет! А они есть."(с). Это собственно Влад и пытался Вам объяснить.
Gastarbaiter написав:Предупредит о рисках. В случае цепочки сделок будет координировать процесс и не допустит соскока кого-то из участников.
а если рыл провтыкает какой то риск и вы полиняете на деньги, он будет вам что-то компенсировать? То что вы описали - утопия, таких риелторов нет, на словах все фломастеры хорошие, а когда у покупателя отбирают квартиру почему-то каждый сам за себя. За что платить риелтору кроме как за его присутствие на показе? В лихие 90е так продавали машины, насажают полную тачку братвы типа чтоб не кинули. Цирк уехал а клоуны остались.
Нормальных риелторов и правда не много. Так-же как нормальных стоматологов, педиатров, строителей и тд. Нормальных сто не много. И так во всем. Такова жизнь. Приходится искать нормальных специалистов и не быть мелочным, когда оплачиваешь их труд. И тогда пломбы и коронки будут стоять по 25-30 лет. Педиатр не будет назначать твоему ребенку бесполезные и/или некачественные препараты, будет приезжать по первому звонку. Твою машину на нормальной сто будут обслуживать, а не снимать с нулевой тачки новые детали, чтобы поставить БУ и драть за работы, которые не делали. Про прорабов-аферистов и/или рабочих даже писать не буду. Наверняка те, кто здесь имел дело с недвигой хоть раз да попадали на таких. Поняли или нет, что их поимели - это другой вопрос. Поэтому, ищи профессионалов. Еще и порядочных. А найдя такого - не жмись и проявляй лояльность. Это приведет к многолетним ВЗАИМОВЫГОДНЫМ отношениям. И порой оплачивая не самый маленький ценник, мы думаем, что переплатили, но не отдаем себе отчет, что произошло-бы попытайся сэкономить.
Допускаю, что таких на самом деле единицы. Стоит ли это все 2-3%?
Нет. Это если бы непорядочных были единицы, то возможно стоило бы рискнуть 2-3%. А вообще, что это за оплата живыми деньгами в надежде на порядочность рыла? Прописывает рыл в договоре, что он гарантирует отсутствие любых камней, долгов - нет вопросов, получает деньги. А не "пля буду,я проверил, дай денег", а потом сменил симку, вдруг какая-то ерунда, и привет.
А чем эта ситуация отличается от: 1. Пригнал машину на СТО поменять масло, а они тебе фильтр не поменяли. И фиг что-то докажешь. Или сняли новую помпу и поставили БУ. Или постчитали работы, которых не делали. 2. Вызвал паркетчика, он уложил паркет, взял деньги, через месяц паркет поднялся. 3. Поставил пломбу у стоматолога, а она через пару лет вывалилась. 4. Про врачей не буду писать, сами все понимаете. 5. Машину застраховал - страховая не признает страховой случай, который налицо. и тд. На кажую жизненную ситуацию надо иметь нужных людей, на которых можешь положиться.