Додано: Сер 17 чер, 2020 08:30

vitaliian написав: Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный? Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный?

Рылы это вот вообще не супермаркеты - у них нет ресурса. Они оказывают услугу. Думаю весь негатив и претензии к ним из-за расценок на их "услуги", за качество которых они ответственности не несут.И откуда берется 500-1000 долл? 5% от 100тыс это 5000. И если деньги это мера труда, то скажите пожалуйста какой труд проделан, если по сути это просто организация знакомства Продавца и Покупателя? А если это услуга знакомства, имеет вполне ограниченные временные рамки - созвон, встреча, просмотр, задаток, встреча у нотариуса, расчет - то почему покупатель квартиры за 40тыс будет платить (за тот же самый объем работы человеку, не разделяющему риски и не использующему свой материальный ресурс) 2000 долл, а покупатель квартиры за 200 тыс - в 5 (!) раз больше?Ну и мы получаем новых лидеров в рейтинге "Кто зарабатывает на КРЖН?" помимо плиточников и маникюрщиц.