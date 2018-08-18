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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:30
vitaliian написав:
Супермаркет посредник другого плана, вы можете там купить 1 банан и 1 яблоко, тогда когда супермаркет закупает их ящиками, фурами. Если бы риелтор выкупил десяток квартир, а продавал бы вам по одной но дороже, то это тянуло бы на полноценный бизнес с добавленной стоимостью, по крайней мере была бы понятна его роль и функции. А работая на чужих деньгах и не неся никаких рисков это как платный проход через калитку, да не нравится не ходи, но на каком правовом основании проход платный?
Рылы это вот вообще не супермаркеты - у них нет ресурса. Они оказывают услугу. Думаю весь негатив и претензии к ним из-за расценок на их "услуги", за качество которых они ответственности не несут.
И откуда берется 500-1000 долл? 5% от 100тыс это 5000. И если деньги это мера труда, то скажите пожалуйста какой труд проделан, если по сути это просто организация знакомства Продавца и Покупателя? А если это услуга знакомства, имеет вполне ограниченные временные рамки - созвон, встреча, просмотр, задаток, встреча у нотариуса, расчет - то почему покупатель квартиры за 40тыс будет платить (за тот же самый объем работы человеку, не разделяющему риски и не использующему свой материальный ресурс) 2000 долл, а покупатель квартиры за 200 тыс - в 5 (!) раз больше?
Ну и мы получаем новых лидеров в рейтинге "Кто зарабатывает на КРЖН?" помимо плиточников и маникюрщиц.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:31
ну и никто вчера не ответил на мой вопрос:
А как расшифровать такой месседж?
"Продается квартира без посредников.... Без комиссии, опекунского, посредников-c агентствами не сотрудничаем, цена обговаривается с покупателем."
Это типа эксклюзив от рыл? В разделе "без комиссии"
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:39
Damien написав:
Я готов платить не за гарантии безопасности, а за ЦЕНУ, которую не мог бы получить без рыла(какая мне разница - все пойдет в карман продавцу или эта сумма разделится между продавцом и риелтором???). В моем случае я боролся, пытался найти эту квартиру сам по имеющейся информации, но не смог. И то, это условно честно, я частично уже использовал информацию, которая была изложена в объявлении. Кидать риелтора уже после просмотра квартиры(когда ты точно знаешь где она находится и есть варианты найти хозяина) считаю свинством и скотством. Не смог сам - обязан заплатить за работу того, кто смог
С первой частью соглашусь, но вот почему стоимость подобной работы - знакомства с хозяином, написание объявления, создание кривых фоток, не передающих реальную картину объекта и физическое присутствие (не сопровождение) на сделке - привязана не к стоимости нормо-часа, как в сфере услуг, а к стоимости квартиры?? Многие в сфере услуг зарабатывают столько же в деньгах?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:47
rjkz написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Зачем вам ходить к рылам и указывать как им вести бизнес исходя из своего восприятия как должно быть? Продавец не хочет продавать сам. Иначе вы бы нашли его квартиру на олх. Не хочет давать рекламу, отвечать на звонки, думает что ему это бесплатно. Он отдает квартиру рылам, он за это платит - это их дела.
моя модель поведения исключает риелтора потому что я не понимаю их функцию. Если хозяину лень заниматься продажей, пусть по факту сделки откашляет помошнику любую сумму,
НО как правило
цена на сайте указывается без учета услуг риелтора, и когда мне говорят что за то что хозяину лень подавать квартиру, к указанной цене я должен доплатить 500-1000 уе мне такая постанова кажется глупой и нелепой.
Напомнило. В США цены в магазе указываются без таксы. Потом на кассе платишь и цену товара и таксу, которой раньше не было нигде указано. Это-же магаз продает! Он-же бабки получает - пусть сам налоги и платит.
Но все не так - налоги платит конечный покупатель. Всегда и везде. И у нас. У нас только человек видит конечную цифирь на ценнике. "Вы видите налоги? Нет! А они есть."(с).
Это собственно Влад и пытался Вам объяснить.
Це в США на касі податок. Так як там по іншому заточена система, там податок на продаж. В Європі так як у нас, ПДВ.
А в США рило працює без ліцензії?
Бере чорний нал, податки не платить, ні за що не відповідає?
Про те як працює ріелтор Польщі писав вчора вечором.
Щодо США,
читав достатньо про те коли тенант купує в лендлорда житло, в якому живе.
Такий собі лайфхак купівлі без рила.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:48
striped написав:
ну и никто вчера не ответил на мой вопрос:
А как расшифровать такой месседж?
"Продается квартира без посредников.... Без комиссии, опекунского, посредников-c агентствами не сотрудничаем, цена обговаривается с покупателем."
Это типа эксклюзив от рыл? В разделе "без комиссии"
как вариант продавец по ходу сам рыло или оылу платит напрямую собственник.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 чер, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:49
striped написав:
ну и никто вчера не ответил на мой вопрос:
А как расшифровать такой месседж?
"Продается квартира без посредников.... Без комиссии, опекунского, посредников-c агентствами не сотрудничаем, цена обговаривается с покупателем."
Это типа эксклюзив от рыл? В разделе "без комиссии"
Почему вы думаете, что это не хозяин?
Все объявления от рыл "без комиссии" говорят о том,что в цене уже есть комиссия рыла.
Либо он давно прозвонил хозяину и тот при реальном просмотре согласился сбросить 5% (эту сумму рыло застолбило себе), либо продаван заключил договор с рылом и отстегнет %% суммы после сделки.
Схем,как рыло получит свои деньги много. Но оно не бесплатно даёт объявления.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:57
Hotab написав: Damien написав:
Вот, например, решил ты сам отремонтировать двигатель. Почитал книжку - вроде все понятно. Разобрал, а собрать хз как. Зовешь того, кто не только книжку читал, но и умеет. Он собрал тебе двигатель, а ты ему заявляешь, что пошел ты, я и сам знал как, ничего платить не буду. Но если знал, то почему же не сделал, а обратился к нему?
Вы со свинством и скотством слышите только себя. Если вам близка тема с ремонтом авто, то приведу такой пример: наиболее близкие к вашему паркиннгу шиномонтажники разбросали вам гвоздей и шипов по паркингу, вы пробили колесо и поехали к нему. Свинство и скотство ему не заплатить??
Сколько можно игнорить простой довод: не было бы рыл с их тысячами настоящих и липовых объявлений, вам в 10 раз проще найти было нужный объект. Не хочется искать самому? Пусть ищет рыло за ваши деньги, но не создает проблемы в этом всем тем,кому он не нужен.
Спорить с риэлтором о полезности риэлторов, да вы, батенька, мазохист. ))
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:04
Hotab написав:
Почему вы думаете, что это не хозяин?
Все объявления от рыл "без комиссии" говорят о том,что в цене уже есть комиссия рыла.
Либо он давно прозвонил хозяину и тот при реальном просмотре согласился сбросить 5% (эту сумму рыло застолбило себе), либо продаван заключил договор с рылом и отстегнет %% суммы после сделки.
Схем,как рыло получит свои деньги много. Но оно не бесплатно даёт объявления.
Потому что кажется именно Влад писал, что фраза "c агентствами не сотрудничаем" это маркер "для своих", что место забито, делиться не будем.
Но при этом объявление в разделе "без комиссии" и начинается "Продается без посредников" - похоже как напрямую владелец.
Потому и решил спросить у опытных коллег кто же это написал объяву
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:08
За добу 16 червня в Україні підтвердили діагноз COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий.
всё идет к 2й волне карантина
верю в евро... по 1,4
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:14
striped написав:
очему стоимость подобной работы - знакомства с хозяином, написание объявления, создание кривых фоток, не передающих реальную картину объекта и физическое присутствие (не сопровождение) на сделке - привязана не к стоимости нормо-часа, как в сфере услуг, а к стоимости квартиры??
тут всё просто, на фоне общей стоимости квартиры 5% комиссии не выглядит уж очень много. А денег хочетса. Почему люди платят для меня загадка. Наверное не у всех есть интернет и желание сэкономить несколько куе. Либо считают рыло нормой жизни. Продавцу наверное кажется что рыло продаёт его объект для него бесплатно. Кто ж откажется от шары?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 чер, 2020 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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