RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4385438643874388

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 104
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:И то, это условно честно, я частично уже использовал информацию, которая была изложена в объявлении. Кидать риелтора уже после просмотра квартиры(когда ты точно знаешь где она находится и есть варианты найти хозяина) считаю свинством и скотством. Не смог сам - обязан заплатить за работу того, кто смог

Заплатить 3-5% от стоимости столичной квартиры за то что он дал вам номер хозяина? И это ,,честно,, ???? Эта информация должна стоит не больше сотки - две долларов ,если речь о Киеве.
Без ОЛХа и жизнь плоха(с) Не зря в народе говорят.
Хорошо вас окутали. Ничего не скажешь.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5% от общей стоимости пакета сметаны выглядят "не очень много".
А для условного Сержика, который скирдует годами на квартиру по 500долл в хороший месяц, отдать человеку, который видит хозяина квартиры может на один раз больше чем вас, 5 месяцев своего вполне осознанного и выстраданного труда - мне кажется это на 5 месяцев побольше чем "не очень много".
Но если ты прокурор и тебе бабло на квартиру заносят в пакете, то возможно те самые 5% уже даже от серебряномильских цен - это всего лишь чаевые и плата за сервис.
striped
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:С первой частью соглашусь, но вот почему стоимость подобной работы - знакомства с хозяином, написание объявления, создание кривых фоток, не передающих реальную картину объекта и физическое присутствие (не сопровождение) на сделке - привязана не к стоимости нормо-часа, как в сфере услуг, а к стоимости квартиры?? Многие в сфере услуг зарабатывают столько же в деньгах?

На счет кривых фоток заметил одну тенденцию на ОЛХ - 1 фотка - 10 куе. стоимости. кавртиры.
Если условная квартира стоит 50 куе. то там 5 фоток. Общая фотка дома с домика, фото унитаза крупным планом, двери, чайника и входной двери. Про описание вообще молчу. В 99% нет нормального описания.

Еще советую зайти на польский ОЛХ и глянуть как работают соседи за свое вознаграждение.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3686
З нами з: 19.09.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ретро )

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:а счет кривых фоток заметил одну тенденцию на ОЛХ - 1 фотка - 10 куе. стоимости. кавртиры.


хозяева редко балуются фотошопом и чужими фото (почти никогда).
100500е доказательство что рыл сам не понимает своей роли в цифровой эпохе продаж, постепенно превращаясь в продавца волшебного пластилина или спиннеров.

имхо если есть эксклюзив и хозяин не участвует в продажах тогда рыл продаёт квартиру, если эксклюзива нет то тогда рыл продаёт свои услуги (квартиру напомню продаёт хозяин) поэтому рыл не должен выставлять фото объекта, чтобы не сбивать с толку покупателей. Проктологи же не выставляют фото объектов с которыми работают?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3839
З нами з: 06.04.16
Подякував: 852 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:59

В чем сложность покупать/продавать/сдавать/снимать недвижимость напрямую, без риелтора? Или вас кто-то до последнего момента обманывает, а в конце выкатывает дополнительные 2-5%?
- Вы агентство?
- Агентство.
- До свидания.
Все ведь просто!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 26.02.18
Подякував: 444 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4385438643874388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18522 3038756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 20:46
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197953
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16505)
17.06.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.