Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:И то, это условно честно, я частично уже использовал информацию, которая была изложена в объявлении. Кидать риелтора уже после просмотра квартиры(когда ты точно знаешь где она находится и есть варианты найти хозяина) считаю свинством и скотством. Не смог сам - обязан заплатить за работу того, кто смог
Заплатить 3-5% от стоимости столичной квартиры за то что он дал вам номер хозяина? И это ,,честно,, ???? Эта информация должна стоит не больше сотки - две долларов ,если речь о Киеве. Без ОЛХа и жизнь плоха(с) Не зря в народе говорят. Хорошо вас окутали. Ничего не скажешь.
5% от общей стоимости пакета сметаны выглядят "не очень много". А для условного Сержика, который скирдует годами на квартиру по 500долл в хороший месяц, отдать человеку, который видит хозяина квартиры может на один раз больше чем вас, 5 месяцев своего вполне осознанного и выстраданного труда - мне кажется это на 5 месяцев побольше чем "не очень много". Но если ты прокурор и тебе бабло на квартиру заносят в пакете, то возможно те самые 5% уже даже от серебряномильских цен - это всего лишь чаевые и плата за сервис.
striped написав:С первой частью соглашусь, но вот почему стоимость подобной работы - знакомства с хозяином, написание объявления, создание кривых фоток, не передающих реальную картину объекта и физическое присутствие (не сопровождение) на сделке - привязана не к стоимости нормо-часа, как в сфере услуг, а к стоимости квартиры?? Многие в сфере услуг зарабатывают столько же в деньгах?
На счет кривых фоток заметил одну тенденцию на ОЛХ - 1 фотка - 10 куе. стоимости. кавртиры. Если условная квартира стоит 50 куе. то там 5 фоток. Общая фотка дома с домика, фото унитаза крупным планом, двери, чайника и входной двери. Про описание вообще молчу. В 99% нет нормального описания.
Еще советую зайти на польский ОЛХ и глянуть как работают соседи за свое вознаграждение.
BIGor написав:а счет кривых фоток заметил одну тенденцию на ОЛХ - 1 фотка - 10 куе. стоимости. кавртиры.
хозяева редко балуются фотошопом и чужими фото (почти никогда). 100500е доказательство что рыл сам не понимает своей роли в цифровой эпохе продаж, постепенно превращаясь в продавца волшебного пластилина или спиннеров.
имхо если есть эксклюзив и хозяин не участвует в продажах тогда рыл продаёт квартиру, если эксклюзива нет то тогда рыл продаёт свои услуги (квартиру напомню продаёт хозяин) поэтому рыл не должен выставлять фото объекта, чтобы не сбивать с толку покупателей. Проктологи же не выставляют фото объектов с которыми работают?
В чем сложность покупать/продавать/сдавать/снимать недвижимость напрямую, без риелтора? Или вас кто-то до последнего момента обманывает, а в конце выкатывает дополнительные 2-5%? - Вы агентство? - Агентство. - До свидания. Все ведь просто!