и потому поменялись удельные цифры на 100 тыс населения для ужесточения карантина?[/quote]
естественно.
это же логично
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:37
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:47
Не просто - засрали своии обьявами всё.
- до свидание х100, пока не надоест.
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:47
PS4 , не заметил сильного увеличения количества тестирований.
Взял навскидку 5 июня и сегодня.
533 заболевших - 16793 тестирования ( 11142 плр)
753 заболевших -18412 тестирований. (10659 пор))
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бы правильно
Но с другой стороны: опыт-сын ошибок трудных
Его можно получить либо путём экспериментов, в том числе над людьми, в том числе с неудачным результатом, либо купить. Каждый раз получать опыт прошлых поколений, повторяя их эксперименты-дорого, долго и глупо. Этот опыт надо перенимать. И здесь возникает вопрос о платности/бесплатности. Либо как в СССР-всё вокруг колхозное, всё вокруг моё, либо как у капиталистов: это моё, я заплатил, сам додумался, платите, если хотите получить. Поскольку мы движемся в строну платной медицины и платных риелторов, не стоит удивляться, что хороших специалистов мало. Хорошие не делятся опытом, плохие закосячат 10 ремонтов, пока чему то научатся...если научатся
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:14
Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:19
Укрубудовские недострои микитаськи достроят за счёт Киевского бюджета
не ну нормально, киевмиськбуд согласился достроить, только на условиях , шо ни гривны на социальные обьекты инфраструктуры, ни школ, ни дестких садиков на 12 тысяч квартир строить не будет, все за счёт Киева, ни квартир Киеву, ни обещанных квартир военным.
Потом в итоге и достройка вся будет тоже за счет бюджета.
А киевлян они спросили? Платите налохи, а микитаси будут грабить, а лохи все это компенсировать? Идите лесом!
То что ворюгам-прокурорам не выделят очередные сотни аппартаментов - это хорошо (хотя им найдут, откуда выделить за наш счет), все остальное - идите лесом!
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надеюсь , что про себя они бормочут именно это
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір: Для порятунку інвесторів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн Повний текст читайте тут:
Все идет по плану, за казино заплатит налогоплательщик, а власть повесит себе медальку.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:30
Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ага
Я волна, новая волна,
Подо мной будет вся страна
Подожди, скоро навсегда,
Затоплю ваши города.
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