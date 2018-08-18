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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4387438843894390>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:37

  striped написав:
  PS4 написав:всё идет к 2й волне карантина

просто начали немного больше тестировать


и потому поменялись удельные цифры на 100 тыс населения для ужесточения карантина?[/quote]
естественно.
это же логично
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:47

  Gastarbaiter написав:В чем сложность покупать/продавать/сдавать/снимать недвижимость напрямую, без риелтора? Или вас кто-то до последнего момента обманывает, а в конце выкатывает дополнительные 2-5%?
- Вы агентство?
- Агентство.
- До свидания.
Все ведь просто!

Не просто - засрали своии обьявами всё.
- до свидание х100, пока не надоест.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:47

PS4 , не заметил сильного увеличения количества тестирований.
Взял навскидку 5 июня и сегодня.
533 заболевших - 16793 тестирования ( 11142 плр)
753 заболевших -18412 тестирований. (10659 пор))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Приходится искать нормальных специалистов и не быть мелочным, когда оплачиваешь их труд.
И тогда пломбы и коронки будут стоять по 25-30 лет. Педиатр не будет назначать твоему ребенку бесполезные и/или некачественные препараты, будет приезжать по первому звонку. Твою машину на нормальной сто будут обслуживать, а не снимать с нулевой тачки новые детали, чтобы поставить БУ и драть за работы, которые не делали.

Как бы правильно
Но с другой стороны: опыт-сын ошибок трудных
Его можно получить либо путём экспериментов, в том числе над людьми, в том числе с неудачным результатом, либо купить. Каждый раз получать опыт прошлых поколений, повторяя их эксперименты-дорого, долго и глупо. Этот опыт надо перенимать. И здесь возникает вопрос о платности/бесплатности. Либо как в СССР-всё вокруг колхозное, всё вокруг моё, либо как у капиталистов: это моё, я заплатил, сам додумался, платите, если хотите получить. Поскольку мы движемся в строну платной медицины и платных риелторов, не стоит удивляться, что хороших специалистов мало. Хорошие не делятся опытом, плохие закосячат 10 ремонтов, пока чему то научатся...если научатся
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:14

  vitaliian написав:- Вы агентство - Агентство. - До свидания. и так 500 раз, потому что рылы заспамили все сайты по недвижимости дублями и несуществующими объектами.

Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:19

Укрубудовские недострои микитаськи достроят за счёт Киевского бюджета

не ну нормально, киевмиськбуд согласился достроить, только на условиях , шо ни гривны на социальные обьекты инфраструктуры, ни школ, ни дестких садиков на 12 тысяч квартир строить не будет, все за счёт Киева, ни квартир Киеву, ни обещанных квартир военным.
Потом в итоге и достройка вся будет тоже за счет бюджета.

А киевлян они спросили? Платите налохи, а микитаси будут грабить, а лохи все это компенсировать? Идите лесом!
То что ворюгам-прокурорам не выделят очередные сотни аппартаментов - это хорошо (хотя им найдут, откуда выделить за наш счет), все остальное - идите лесом!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:Спорить с риэлтором о полезности риэлторов, да вы, батенька, мазохист. ))

Надеюсь , что про себя они бормочут именно это

https://youtu.be/eLVUIDyOB9M?t=2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір: Для порятунку інвесторів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/publications/pr ... 87276.html
Все идет по плану, за казино заплатит налогоплательщик, а власть повесит себе медальку.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:30

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:vitaliian Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.
Но оно ж хочет бабло с арендатора


Так весь мир живет.

Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:всё идет к 2й волне карантина


ага

https://youtu.be/Xwyzw0Pm3J4?t=12

Я волна, новая волна,
Подо мной будет вся страна
Подожди, скоро навсегда,
Затоплю ваши города.
Serg-ik
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