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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4387438843894390

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:38

  Hotab написав:PS4 , не заметил сильного увеличения количества тестирований.
Взял навскидку 5 июня и сегодня.
533 заболевших - 16793 тестирования ( 11142 плр)
753 заболевших -18412 тестирований. (10659 пор))

инкубоционный период до 30 дней
шире выборку бери
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Хорошие не делятся опытом, плохие закосячат 10 ремонтов, пока чему то научатся...если научатся
не в том дело, наша система образования готовит деб%№в которые научились хорошо сдавать сессии, потому что оценка в приоритете над знаниями. рылов вообще никто не готовит, прошло время Ломоносовых и талантливых самоучек, сейчас период бездарей обвешенных дипломами МБА и прочими рыгалиями.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Без ОЛХа и жизнь плоха(с) Не зря в народе говорят.

Сейчас зашёл на ОЛХ, продажа квартир в Киеве.
Частных объявления-91 страница
Бизнес объявления-500 страниц

Бизнес, конечно, представлен кучей квартир от застройщиков. Но всё же активность частников гораздо ниже. С другой стороны 5 рыл сделают 5 объявлений-клонов.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Бизнес, конечно, представлен кучей квартир от застройщиков. Но всё же активность частников гораздо ниже. С другой стороны 5 рыл сделают 5 объявлений-клонов.
когда увидят что через рыл не продаётся из-за их космической комиссии, будут сами объявления давать. Айфоны и авто продают же без посредников, чем квартиры лучше?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:54

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Бизнес, конечно, представлен кучей квартир от застройщиков. Но всё же активность частников гораздо ниже. С другой стороны 5 рыл сделают 5 объявлений-клонов.
когда увидят что через рыл не продаётся из-за их космической комиссии, будут сами объявления давать. Айфоны и авто продают же без посредников, чем квартиры лучше?

Автобизнесмены ещё не вымерли )) ещё активничают.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:за казино заплатит налогоплательщик, а власть повесит себе медальку.

И тут такой Виталик выходит на ринг и ....половину своих боксёрских заработков пускает на достройку.Никакого риска-всё бабло вернётся, когда будут проданы построенные квартиры. 40 000 людей рукоплещет, остальные радуются за них и Виталика, Виталик набирает 73% на выборах мэра. "Вот он, настоящий слуга народа"-пишет мировая пресса...
...Микитась в полосатой робе льёт бетон на достройке Шулявской развязки.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:01

  PS4 написав:
  Hotab написав:PS4 , не заметил сильного увеличения количества тестирований.
Взял навскидку 5 июня и сегодня.
533 заболевших - 16793 тестирования ( 11142 плр)
753 заболевших -18412 тестирований. (10659 пор))

инкубоционный период до 30 дней
шире выборку бери

Вроде ж было до 14.
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