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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:38
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не в том дело, наша система образования готовит деб%№в которые научились хорошо сдавать сессии, потому что оценка в приоритете над знаниями. рылов вообще никто не готовит, прошло время Ломоносовых и талантливых самоучек, сейчас период бездарей обвешенных дипломами МБА и прочими рыгалиями.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас зашёл на ОЛХ, продажа квартир в Киеве.
Частных объявления-91 страница
Бизнес объявления-500 страниц
Бизнес, конечно, представлен кучей квартир от застройщиков. Но всё же активность частников гораздо ниже. С другой стороны 5 рыл сделают 5 объявлений-клонов.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
когда увидят что через рыл не продаётся из-за их космической комиссии, будут сами объявления давать. Айфоны и авто продают же без посредников, чем квартиры лучше?
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:54
Автобизнесмены ещё не вымерли )) ещё активничают.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И тут такой Виталик выходит на ринг и ....половину своих боксёрских заработков пускает на достройку.Никакого риска-всё бабло вернётся, когда будут проданы построенные квартиры. 40 000 людей рукоплещет, остальные радуются за них и Виталика, Виталик набирает 73% на выборах мэра. "Вот он, настоящий слуга народа"-пишет мировая пресса...
...Микитась в полосатой робе льёт бетон на достройке Шулявской развязки.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:01
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