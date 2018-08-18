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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4387438843894390

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:Автобизнесмены ещё не вымерли )) ещё активничают.
когда то сотрудник подвозил меня на киевский авторынок, остановился я вышел, смотрю к его машине из толпы бежит мужик, и кричит остальным это мой клиент я его забираю, сотрудник - по газам, потом мне объяснили что это перекупы. Африка.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:20

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.


Пускай :D

Вас попустить

зи


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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:29

Первый
Какой ещё ФК по 1000ще за метр???
Дайте ДВА!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:43

  Первый написав:
Пускай :D

Вас попустить

зи


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Лыбицкая :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?

Наверное всё по-старому:
5%-продажа менее 3х лет после покупки или вторая квартира за год
1%-нотариусу
1%-пенсионный фонд
1,5%-военный сбор
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:24

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?

Наверное всё по-старому:
5%-продажа менее 3х лет после покупки или вторая квартира за год
1%-нотариусу
1%-пенсионный фонд
1,5%-военный сбор

так по законам, хто це має оплатити, невже покупець?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Козин штормануло с юга Днепра,яхты качнуло.Выжили все
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:32

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?

Наверное всё по-старому:
5%-продажа менее 3х лет после покупки или вторая квартира за год
1%-нотариусу
1%-пенсионный фонд
1,5%-военный сбор

так по законам, хто це має оплатити, невже покупець?

В обяві https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... c5bcbd7d9f написано
1-к.квартира в Буче по ул. Водопроводной, 62, подъезд аккуратный, лифт работает , 32 м2, 5/9 этаж, жилое состояние. Налоги - 8,5%. Без комиссии для покупателя.
BIGor
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