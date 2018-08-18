Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Хорошие не делятся опытом, плохие закосячат 10 ремонтов, пока чему то научатся...если научатся
не в том дело, наша система образования готовит деб%№в которые научились хорошо сдавать сессии, потому что оценка в приоритете над знаниями. рылов вообще никто не готовит, прошло время Ломоносовых и талантливых самоучек, сейчас период бездарей обвешенных дипломами МБА и прочими рыгалиями.
Сейчас время плача и страданий. Последние 3 месяца на этой ветке другого времени не было. Светлое пятно - появление Колбаски. Но видимо ее Трибека бьет - потому что с тех пор не появлялась.
Gastarbaiter написав:Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.
Пускай
Вас попустить
зи
Если объявление реальное - то это яркий пример того, что происходит с ценами на квартиры в комплексах населенных вильнолюдьми. Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.
airmax78 написав:Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.
А там меньше вильнолюдей? У них более строгие правила?
Декларируют, что да. Но не знаю. Такое ощущение пока, что все нормальные люди поселились в Тетрисе, ЦП, РТ, Чикаге и Нью Йорке + Даймонд Хилл и Грушевского 9А. А, ну, еще, может, Кристалл Парк и Ривьера + Квартет и Хоффман. Все остальное - колхозят нещадно.