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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4389439043914392>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:18

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Хорошие не делятся опытом, плохие закосячат 10 ремонтов, пока чему то научатся...если научатся
не в том дело, наша система образования готовит деб%№в которые научились хорошо сдавать сессии, потому что оценка в приоритете над знаниями. рылов вообще никто не готовит, прошло время Ломоносовых и талантливых самоучек, сейчас период бездарей обвешенных дипломами МБА и прочими рыгалиями.

Сейчас время плача и страданий. Последние 3 месяца на этой ветке другого времени не было. Светлое пятно - появление Колбаски. Но видимо ее Трибека бьет - потому что с тех пор не появлялась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:22

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Рылы спамят дублями и торпедами, перекупы спамят тысячами объяв по переуступке, автосалоны спамят объявами с новыми автомобилями, интернет-магазины показывают товары, которых нет в наличии. Жизнь - боль.
причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.


Пускай :D

Вас попустить

зи


Зображення

Если объявление реальное - то это яркий пример того, что происходит с ценами на квартиры в комплексах населенных вильнолюдьми. Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.

А там меньше вильнолюдей? У них более строгие правила?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сейчас время плача

хто не плаче-той москаль
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:29

Продается большая однокомнатная квартира в кирпичном доме 2006 года. Квартира в состоянии после строителей.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 3588d0dbdf
удачная инвестиция
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Продается большая однокомнатная квартира в кирпичном доме 2006 года. Квартира в состоянии после строителей.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 3588d0dbdf
удачная инвестиция
Впечатление, что фото сделаны специально, чтобы отвадить любого потенциального покупателя
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:37

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.

А там меньше вильнолюдей? У них более строгие правила?

Декларируют, что да. Но не знаю. Такое ощущение пока, что все нормальные люди поселились в Тетрисе, ЦП, РТ, Чикаге и Нью Йорке + Даймонд Хилл и Грушевского 9А. А, ну, еще, может, Кристалл Парк и Ривьера + Квартет и Хоффман. Все остальное - колхозят нещадно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:40

  Faceless написав:
Serg-ik написав:Продается большая однокомнатная квартира в кирпичном доме 2006 года. Квартира в состоянии после строителей.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 3588d0dbdf
удачная инвестиция
Впечатление, что фото сделаны специально, чтобы отвадить любого потенциального покупателя

Это как в магазинах шмотья, где происходит уценка товаров на 200-300% спустя время, если позиция не продаётся, так ушлые продаваны прячут понравившиеся вещи подальше и выжидают. )))
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:40

  Serg-ik написав:Продается большая однокомнатная квартира в кирпичном доме 2006 года. Квартира в состоянии после строителей.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 3588d0dbdf
удачная инвестиция

Думаю там какая-то трагическая история за этой квартирой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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