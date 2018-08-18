Vlad442 написав:

vitaliian написав: Vlad442 написав: Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца. Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца. Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов. Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.

В реальной жизни все происходит не так. Подвинуть это не поторговаться, рассказав, какая должна быть цена.Приведу пример. Увидел прямое объявление по квартире, которая мне подходила, но цена была космос, позвонил, уточнил некоторые моменты и отложил до поры до времени. Через год во время затишья на рынке проверил - квартира в продаже, цена более чем реальная. Позвонил, оказывается продавец долго продавал сам, мучился, даже снижал цену (но явно недостаточно), потом ему это надоело и он сдался агентам, которые ему рассказали обычные сказки. Заключил с ними договор и они, как обычно, бросили заниматься его квартирой. Объявление на олх и ноль просмотров. При этом постоянно рассказывали про то, что рынок мертвый и нужно снижать цену. Был один покупатель, но он не захотел переплачивать агентам. Он продолжал снижать под давлением агентов, но попал на несезон и все равно его цена с +5% была не супер. Я сказал, что куплю квартиру, немного поторговался, но с рылами пусть сам решает. Или могу дать задаток и подождать несколько недель до окончания договора.