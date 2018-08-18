Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы всегда успеете на встречу, куда бы вы ни направлялись. Благодаря выгодному расположению комплекса, жители ЖК NAVIGATOR иметь быстрый доступ к местной инфраструктуры. Летом здесь можно отдохнуть у многочисленных озер и посетить живописные парки, находящихся неподалеку, а также прогуляться вдоль знаменитой Оболонской набережной. От места нахождения ЖК недалеко до Киевского моря, а там - прекрасные пригородные леса, в зимний период - горнолыжный комплекс "Вышгора".
vitaliian написав:причём тут жизнь? низкая культура потекла в интернет, тупое с 2мя извилинами тело не понимает что своим спамом теряет доверие. Вдобавок государство не выполняет свои функции, надо запретить недострой называть квартирой, если продаются имущественные права то так пускай и пишут. олх с рылами заодно, я когда то жаловался в поддержку что фото не соответствуют объекту - бесполезно.
Пускай
Вас попустить
зи
Если объявление реальное - то это яркий пример того, что происходит с ценами на квартиры в комплексах населенных вильнолюдьми. Соседний ФК2 примерно в 2 раза дороже.
Не нашёл ничего похожего, по таким ценам только однушки есть
Vlad442 написав:Так как рылы могут подвинуть неопынтного продавца в цене, то в большинстве случаев цена с учетом комиссии получается дешевле рыночной - той, что у прямого продавца.
Сговорчивого продавца может подвинуть в цене кто угодно, рыл к этому процессу "эксклюзивного отношения" не имеет. Желание продать побыстрее автоматически снижает цену на уровень ниже рынка. Если чтобы снизить цену на 5% продавцу обязательно нужен риелтор, то это уже вопрос к наличию у продавца собственных мозгов.
В реальной жизни все происходит не так. Подвинуть это не поторговаться, рассказав, какая должна быть цена.
Приведу пример. Увидел прямое объявление по квартире, которая мне подходила, но цена была космос, позвонил, уточнил некоторые моменты и отложил до поры до времени. Через год во время затишья на рынке проверил - квартира в продаже, цена более чем реальная. Позвонил, оказывается продавец долго продавал сам, мучился, даже снижал цену (но явно недостаточно), потом ему это надоело и он сдался агентам, которые ему рассказали обычные сказки. Заключил с ними договор и они, как обычно, бросили заниматься его квартирой. Объявление на олх и ноль просмотров. При этом постоянно рассказывали про то, что рынок мертвый и нужно снижать цену. Был один покупатель, но он не захотел переплачивать агентам. Он продолжал снижать под давлением агентов, но попал на несезон и все равно его цена с +5% была не супер. Я сказал, что куплю квартиру, немного поторговался, но с рылами пусть сам решает. Или могу дать задаток и подождать несколько недель до окончания договора.
Это стройка Войцеховского. Там только одна секция введена в эксплуатацию через суд, а некоторые секции вообще никогда достроены не будут. И отопления там нет, и горячей воды, народ обвешался конвекторами и бойлерами (ну, бойлеры - такое, не страшно). В общем, да, овно в Киеве можно найти за недорого.
BIGor написав:Кстати, кто знает, это уже новые налоги такие 8,5%?
Наверное всё по-старому: 5%-продажа менее 3х лет после покупки или вторая квартира за год 1%-нотариусу 1%-пенсионный фонд 1,5%-военный сбор
так по законам, хто це має оплатити, невже покупець?
Вчера хотел записаться на просмотр квартиры. Так мне риелтор с ходу выдала такую формулу, цитирую:
Добрый вечер. Можно организовать. Стоимость изменилась, собственники на сегодня хотят 85000 у.е. на руки. Доп расходы : 5% НДФЛ +1,5% ВЗ +1 %ПФ+1% госпошлина и нотариус 4000 грн. Комиссия 1500 у.е. Итого около 94000 у.е. -с оформлением