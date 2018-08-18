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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4391439243934394>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:56

  nafanja333 написав:Вчера хотел записаться на просмотр квартиры.
Так мне риелтор с ходу выдала такую формулу, цитирую:

Добрый вечер. Можно организовать. Стоимость изменилась, собственники на сегодня хотят 85000 у.е. на руки.
Доп расходы :
5% НДФЛ +1,5% ВЗ +1 %ПФ+1% госпошлина и нотариус 4000 грн. Комиссия 1500 у.е. Итого около 94000 у.е. -с оформлением


Я прифигел..... :D

Ну так это всегда так было. Продавец держит в голове сумму, которая ему нужна на руки. Все остальное добавляется к цене. Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно. Да и вдруг на 1000 гривен ошибется не в свою пользу? Как потом жить?
Это не мешает тому же самому пересичному при последующей покупке возмущаться тем, что на него в свою очередь продавец перекладывает налоги и комиссии.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 17 чер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59

  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html

Трою я би і за 15куе 1к не брав.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:01

  Serg-ik написав:Помню, что Эйрмакс обожает богов маркетинга
Вы всегда успеете на встречу, куда бы вы ни направлялись. Благодаря выгодному расположению комплекса, жители ЖК NAVIGATOR иметь быстрый доступ к местной инфраструктуры. Летом здесь можно отдохнуть у многочисленных озер и посетить живописные парки, находящихся неподалеку, а также прогуляться вдоль знаменитой Оболонской набережной. От места нахождения ЖК недалеко до Киевского моря, а там - прекрасные пригородные леса, в зимний период - горнолыжный комплекс "Вышгора".

https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-2- ... dda47fe471
что с людьми делает время....

шото з резетками не густо, і ванна з ремонтом погірше чим у мене
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:03

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html
Это стройка Войцеховского. Там только одна секция введена в эксплуатацию через суд, а некоторые секции вообще никогда достроены не будут. И отопления там нет, и горячей воды, народ обвешался конвекторами и бойлерами (ну, бойлеры - такое, не страшно). В общем, да, овно в Киеве можно найти за недорого.

Виталию риелтер без надобности. Он сам разберется.

думаєш, рило скаже, нє не бери, це незаконна стройка от Войцеха?
ггг
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:09

Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон.
Неужели отложенный спрос?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:12

  Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон.
Неужели отложенный спрос?

Нє, бєздєльнікі дурньою маюцця.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно.

если сразу не получится, то и потом не получится. Ведь ничего не поменяется за тот промежуток времени, пока ищется покупатель.
Кто сможет посчитать стоимость квартиры по договору при условии, что по документам 5+1+1+1,5% платит продавец из той суммы, которую он получит от продажи квартиры?
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:14

  Gastarbaiter написав:
  nafanja333 написав:Вчера хотел записаться на просмотр квартиры.
Так мне риелтор с ходу выдала такую формулу, цитирую:

Добрый вечер. Можно организовать. Стоимость изменилась, собственники на сегодня хотят 85000 у.е. на руки.
Доп расходы :
5% НДФЛ +1,5% ВЗ +1 %ПФ+1% госпошлина и нотариус 4000 грн. Комиссия 1500 у.е. Итого около 94000 у.е. -с оформлением


Я прифигел..... :D

Ну так это всегда так было. Продавец держит в голове сумму, которая ему нужна на руки. Все остальное добавляется к цене. Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно. Да и вдруг на 1000 гривен ошибется не в свою пользу? Как потом жить?
Это не мешает тому же самому пересичному при последующей покупке возмущаться тем, что на него в свою очередь продавец перекладывает налоги и комиссии.

Продавцы и риелторы поняли, что людям нужно подешевле, а не получше, поэтому стараются выставить как можно более низкую цену в рекламе. По объялению за 85 будет намного больше прозвонов, чем за 94, потому что человек, у которого на руках 90, поставит фильтр "до 90" и во втором случае объявления не увидит, а в первом случае есть шанс, что обратит внимание, дозаймет, поторгуется и купит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15

  Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон.
Неужели отложенный спрос?

По пригородам пошел активный выброс вариантов. Так что Буча, Ирпень, Вышгород уже можно даже перебирать. Киев - молодец, держится пока что.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:19

  Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон.
Неужели отложенный спрос?

Я делюсь, накопленным негативным опытом ) я уже купил что на до и на что хватило ))
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