Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
nafanja333 написав:Вчера хотел записаться на просмотр квартиры. Так мне риелтор с ходу выдала такую формулу, цитирую:
Добрый вечер. Можно организовать. Стоимость изменилась, собственники на сегодня хотят 85000 у.е. на руки. Доп расходы : 5% НДФЛ +1,5% ВЗ +1 %ПФ+1% госпошлина и нотариус 4000 грн. Комиссия 1500 у.е. Итого около 94000 у.е. -с оформлением
Я прифигел.....
Ну так это всегда так было. Продавец держит в голове сумму, которая ему нужна на руки. Все остальное добавляется к цене. Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно. Да и вдруг на 1000 гривен ошибется не в свою пользу? Как потом жить? Это не мешает тому же самому пересичному при последующей покупке возмущаться тем, что на него в свою очередь продавец перекладывает налоги и комиссии.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 17 чер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Помню, что Эйрмакс обожает богов маркетинга
Вы всегда успеете на встречу, куда бы вы ни направлялись. Благодаря выгодному расположению комплекса, жители ЖК NAVIGATOR иметь быстрый доступ к местной инфраструктуры. Летом здесь можно отдохнуть у многочисленных озер и посетить живописные парки, находящихся неподалеку, а также прогуляться вдоль знаменитой Оболонской набережной. От места нахождения ЖК недалеко до Киевского моря, а там - прекрасные пригородные леса, в зимний период - горнолыжный комплекс "Вышгора".
Это стройка Войцеховского. Там только одна секция введена в эксплуатацию через суд, а некоторые секции вообще никогда достроены не будут. И отопления там нет, и горячей воды, народ обвешался конвекторами и бойлерами (ну, бойлеры - такое, не страшно). В общем, да, овно в Киеве можно найти за недорого.
Виталию риелтер без надобности. Он сам разберется.
думаєш, рило скаже, нє не бери, це незаконна стройка от Войцеха? ггг
Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон. Неужели отложенный спрос?
Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон. Неужели отложенный спрос?
Gastarbaiter написав:Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно.
если сразу не получится, то и потом не получится. Ведь ничего не поменяется за тот промежуток времени, пока ищется покупатель. Кто сможет посчитать стоимость квартиры по договору при условии, что по документам 5+1+1+1,5% платит продавец из той суммы, которую он получит от продажи квартиры?
nafanja333 написав:Вчера хотел записаться на просмотр квартиры. Так мне риелтор с ходу выдала такую формулу, цитирую:
Добрый вечер. Можно организовать. Стоимость изменилась, собственники на сегодня хотят 85000 у.е. на руки. Доп расходы : 5% НДФЛ +1,5% ВЗ +1 %ПФ+1% госпошлина и нотариус 4000 грн. Комиссия 1500 у.е. Итого около 94000 у.е. -с оформлением
Я прифигел.....
Ну так это всегда так было. Продавец держит в голове сумму, которая ему нужна на руки. Все остальное добавляется к цене. Посчитать сразу все сборы, платежи и комиссии и выставить цену с их учетом - для пересичного слишком сложно. Да и вдруг на 1000 гривен ошибется не в свою пользу? Как потом жить? Это не мешает тому же самому пересичному при последующей покупке возмущаться тем, что на него в свою очередь продавец перекладывает налоги и комиссии.
Продавцы и риелторы поняли, что людям нужно подешевле, а не получше, поэтому стараются выставить как можно более низкую цену в рекламе. По объялению за 85 будет намного больше прозвонов, чем за 94, потому что человек, у которого на руках 90, поставит фильтр "до 90" и во втором случае объявления не увидит, а в первом случае есть шанс, что обратит внимание, дозаймет, поторгуется и купит.
Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон. Неужели отложенный спрос?
По пригородам пошел активный выброс вариантов. Так что Буча, Ирпень, Вышгород уже можно даже перебирать. Киев - молодец, держится пока что.
Vlad442 написав:Судя по тому, что последние страницы идет активное обсуждение вариантов, а до этого дружно проклинали рылов, большая часть ветки в кедах активно бегает по просмотрам и, не дожидаясь грандиозного обвала, надеются отхлестать продавана котлетой и быстренько прикупить никому не нужный бетон. Неужели отложенный спрос?
Я делюсь, накопленным негативным опытом ) я уже купил что на до и на что хватило ))