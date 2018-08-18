|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:21
А что это за плата держмито, если частный нотариус? Или ему хочется и 1% и 4000 грн?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2891
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 1086 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:33
Hotab написав:
А что это за плата держмито, если частный нотариус? Или ему хочется и 1% и 4000 грн?
Взуть лоха хочєццо.
Цікаво що в Польщі є фіксований прайс на послуги нотаріуса, в залежності від ціни нерухомості, декілька діапазонів.
Щим вища ціна, тим % менший.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19781
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:36
Малюська обещал ВИП-камеры по 2000 грн в месяц, комфортные....
но он утаил, что залоговая сумма за сохранность имущества и досрочные выезд-намного больше
На вопрос, планирует ли Микитась вносить остальную часть залога в 50 млн грн, Лысак ответил: "Нет, он сообщил, что таких средств нет".
По его словам, Микитась сейчас находится в СИЗО и знакомится с материалами расследования.
Добавим, что ранее Микитась уже вносил 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно оплатить еще 50 млн грн залога.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11009
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41
flyman написав:
Трою я би і за 15куе 1к не брав.
а кто берёт? меня Голосеево интересует.
верю в евро... по 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3846
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 854 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:47
vitaliian написав: flyman написав:
Трою я би і за 15куе 1к не брав.
а кто берёт? меня Голосеево интересует.
Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1528
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55
Serg-ik написав: rjkz написав: Serg-ik написав:vitaliian
Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.
Но оно ж хочет бабло с арендатора
Так весь мир живет.
Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.
Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.
Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.
Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.
Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.
Мне - нет.
Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10935
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4879 раз.
- Подякували: 2500 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
stm написав:
По пригородам пошел активный выброс вариантов. ..... Киев - молодец, держится пока что.
Троя, Левый берег-есть ниже 50 000 долл за 65+ метров. Шлачок, ужос-ужос, но есть.
Наффигатор-45 000 за 70+метров
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11009
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:00
rjkz написав: Serg-ik написав: rjkz написав:
Так весь мир живет.
Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.
Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.
Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.
Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.
Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.
Мне - нет.
Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.
Кейси оренди та продажу принципово різні.
Ви тут тягнете за вуха оренду.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19781
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:13
flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10935
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4879 раз.
- Подякували: 2500 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18523
|3039041
|
|
|466
|197954
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13762
|
|